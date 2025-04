“Caccia alle uova di Pasqua”: gioco e solidarietà al Giardino Bellini

Catania

Il 19 aprile con inizio alle 10 diecimila coloratissime uova dovranno essere trovate tra i sentieri verdi della villa catanese

La Villa Bellini di Catania torna protagonista, per il terzo anno, della “Caccia alle uova di Pasqua”, che si terrà il 19 aprile con inizio alle 10. A nascondere diecimila coloratissime uova tra i sentieri verdi, preparare gli indizi e assicurare il divertimento ci penseranno i ragazzi di “Compagnia curiosi incanti” e i soci dell’associazione “Futuro 21”, giovani-adulti con sindrome di Down. Al divertimento quest’anno si abbina la solidarietà: sarà possibile acquistare il CuriosUovo, prodotto da una azienda dolciaria catanese, e parte del ricavato delle vendite sarà destinato per comprare attrezzature e giochi per il reparto di Pediatria dell’ospedale Garibaldi. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Catania.

«Stare con i bambini – ha detto Giovanni Santangelo Lacanea, ideatore e organizzatore dell’iniziativa – per me è una missione. Regalare loro un momento di socializzazione bella, sicura e gratuita è un modo per poter essere vicino a tutti. Ma anche per rafforzare il concetto di solidarietà. Attraverso il gioco i bambini imparano e il ricordo di una mattinata spensierata potrà essere associato anche alla gioia di aver aiutato altri bambini, che in questo momento stanno combattendo una battaglia personale in un letto d’ospedale. E’ a loro che quest’anno dedichiamo la terza edizione della Caccia alle Uova di Pasqua”.

«La Villa Bellini – ha affermato l’assessore comunale all’Ambiente, Massimo Pesce – che da mesi è sottoposto a una completa rigenerazione, diventa palcoscenico di un gioco in mezzo agli spazi con finalità di aiuto al prossimo e l’amministrazione comunale non può che sostenere il coinvolgimento di centinaia di bambini con i genitori per una sana giornata di festa e allegria».