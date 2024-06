Caritas, in Sicilia cresce il numero di persone aiutate

Sostegni e povertà

Il 50% delle persone seguite dichiara di non avere un lavoro, il 6,4% lavora ma non riesce a far fronte alle normali esigenze familiari ed il 10,4% è pensionato ma si rivolge ai centri per un sostegno

Cresce il numero delle persone accompagnate e aiutate dalle Caritas diocesane. Il Report statistico nazionale 2024 di Caritas Italiana “La povertà in Italia” valorizza i dati di 3.124 Centri di ascolto e servizi delle Caritas diocesane, dislocati in 206 diocesi in tutte le regioni italiane. Si tratta solo di quelli “informatizzati”: i servizi e le opere sui territori sono molti di più. Ne emerge una fotografia drammatica che richiama l’impegno di tutti. Quelli presentati non sono soltanto “numeri”, ma soprattutto 269.689 “volti”. Persone che rappresentano altrettante famiglie, visto che la presa in carico spesso risponde alle esigenze di tutto il nucleo familiare.

In Sicilia si conferma la tendenza di incontrare, presso i centri d’ascolto, soprattutto cittadini Italiani 72,7%, con un basso livello d’istruzione: l’85% delle persone ha al massimo la licenza di scuola media inferiore. A conferma della prevalenza del lavoro povero e delle condizioni di irregolarità, il 50% delle persone seguite dichiara di non avere un lavoro, il 6,4% lavora ma non riesce a far fronte alle normali esigenze familiari ed il 10,4% è pensionato ma si rivolge ai centri per un sostegno. Sono oltre il 10% i contatti che non riescono a garantirsi una casa adeguata, versando in una condizione di Senza Dimora. La maggior parte delle persone si rivolgono alla Caritas da più di 2 anni ed il 35,4% da più di 3 anni. La cronicizzazione è probabilmente dovuta alla complessità delle situazioni che si presentano ai nostri centri, risulta infatti che il 40,1 % delle persone ha più di 3 ambiti di bisogno.

Come ricordato da Don Marco Paniello, direttore di Caritas Italiana, la restituzione delle storie incontrate è anche merito della capillarità dei centri nei territori e dei tanti volontari che ne raccolgono le istanze. Anche in Sicilia tutte le diocesi hanno collaborato alla raccolta dei dati che confluiscono nel monitoraggio nazionale. In particolare, la Delegazione Caritas Siciliana, attraverso il lavoro dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Sicilia, ha contribuito in maniera importante alla rilevazione. Le persone intercettate dai Centri di Ascolto Siciliani nel 2023 sono state 12.602, accolte in prevalenza dai Centri Diocesani ma rilevate anche dai centri di ascolto Parrocchiali e Zonali che si stanno affermando sempre di più.

Oltre alle difficoltà economiche ed occupazionali i bisogni maggiormente manifestati sono quelli riferiti ai seguenti ambiti: Abitativo, Familiare e Salute. Le maggiori richieste, oltre a quelle di Beni Materiali, sono legate al mantenimento o richiesta di un alloggio e alle spese sanitarie. Gli interventi delle Caritas rispecchiano le richieste pervenute anche se le percentuali delle risposte testimoniano l’impossibilità di far fronte alle tante esigenze. Domenico Leggio (Delegato Regionale Caritas): “Purtroppo continuiamo a registrare un impoverimento anche nel nostro territorio siciliano e come evidenziano i volti – più che i numeri – delle persone incontrate trattasi di persone italiane. Ovviamente quanto rilevato dalla rete dei centri di ascolto è un campione rispetto agli innumerevoli servizi attivati da tutte le Chiese di Sicilia e dalle Parrocchie ma rappresenta bene quanto vivono le persone nei nostri territori”.