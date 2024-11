Come sono cambiate le abitudini dopo la pandemia: gli italiani trascorrono più tempo a casa

la ricerca

Lo studio pubblicato sul Journal of the American Planning Association.

Dopo il Covid, dalla fine della pandemia, gli italiani trascorrono più tempo a casa: rispetto a poco prima dell’emergenza pandemica, infatti, le persone trascorrono quasi un’ora in meno al giorno svolgendo attività all’esterno, probabilmente una conseguenza duratura della pandemia.

Il dato emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the American Planning Association. Dal 2019, si calcolano 51 minuti in meno al giorno trascorsi in attività fuori casa e quasi 12 minuti in meno nei viaggi quotidiani, sia in auto sia con i trasporti pubblici. L’analisi, basata su un’indagine condotta su 34.000 americani, si deve a esperti della Clemson University e dell’UCLA; si osserva una tendenza a ridurre sempre di più il tempo trascorso fuori ed il Covid ha aumentato in modo significativo questo trend verso la permanenza in casa.

«Io resto a casa», l’incoraggiamento diffuso in pieno periodo Covid, sembra la nuova normalità, con un impatto a vari livelli: potrebbe ridurre gli spostamenti, con conseguente riduzione dell’uso di carburante, delle emissioni e di denaro. Tuttavia, potrebbe anche favorire l’isolamento sociale. Nell’indagine, i ricercatori hanno analizzato abitudini di lavoro e di svago utilizzando i dati dell’American Time Use Survey (ATUS), una revisione annuale su come gli americani trascorrono il proprio tempo. Gli autori hanno suddiviso l’uso del tempo in 16 attività domestiche come sonno, esercizio, lavoro e uso della tecnologia informatica, più 12 attività fuori casa tra cui eventi artistici e sportivi, acquisti, lavoro e osservanza religiosa.