Così la scienza e la cultura stanno sorpassando la genetica nell’evoluzione umana

Secondo uno studio dell’Università del Maine, pubblicato sulla rivista BioScience, la cultura sta recentemente superando la genetica nel determinare il percorso dell’evoluzione umana.

Il rapporto evidenzia come pratiche culturali e tecnologie—dall’agricoltura agli occhiali da vista, fino ai trattamenti per la fertilità—si diffondano e si adattino molto più rapidamente dei geni, permettendo all’umanità di affrontare e risolvere problemi in modi che la sola biologia non potrebbe mai raggiungere.

Una transizione evolutiva in accelerazione

Gli studiosi sostengono che la nostra specie sta attraversando una grande transizione evolutiva, che si sta accentuando e potrebbe modellare l’uomo per i prossimi millenni.

Il ruolo della cultura nel benessere individuale

«Domandatevi questo: cosa conta di più per l’andamento della vostra vita, i geni con cui siete nati o il paese in cui vivete?», afferma Timothy Waring, autore dello studio insieme a Zachary Wood. «Oggi, il nostro benessere è determinato sempre meno dalla biologia personale e sempre più dai sistemi culturali che ci circondano: la nostra comunità, la nostra nazione, le tecnologie. La cultura, quindi, cresce in importanza nel lungo termine perché accumula soluzioni più velocemente».

Una nuova concezione di individuo e comunità

I ricercatori sottolineano un aspetto cruciale: poiché la cultura è un fenomeno condiviso, questa transizione evolutiva potrebbe portare a una revisione di cosa si intenda per “individuo”.