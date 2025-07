Dal Trentino alla Sicilia in bici sulle orme del Grand Tour di Goethe

Il personaggio

Dal Trentino in Sicilia a bordo della sua bicicletta per seguire le orme di Goethe. E’ l’avventura di Massimo Nicolodi (oggi 63 anni), di Trento, che per tre settimane ha percorso l’Italia e ora è arrivato in Sicilia nei giorni in cui si registrano temperature africane. «Parto al mattino verso le 5 e pedalo fino a mezzogiorno per evitare le ore più calde – dice -. Quando ho letto il libro di Goethe, “Viaggio in Italia”, sono rimasto affascinato e mi è venuta la curiosità di seguire il percorso tracciato dallo scrittore».

Informatico, sposato con una consulente del lavoro, alle porte della pensione ha pensato di fare il «grande viaggio, la mia più bella esperienza in bicicletta». «Essere arrivati fin qui – osserva – è stata un’esperienza unica e rivivere ai nostri giorni le stesse emozioni descritte da Goethe mi fa capire quanto sia bello il nostro paese e quanto scritto sulla Sicilia sia ancora attuale. L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Qui è la chiave di tutto».