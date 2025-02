Damiano Gallo, dai Book festival all’oasi faunistica di Floridia: tutte le vite di un autore e mecenate di successo

Il personaggio

Conduttore di alcun format sull'immobiliare in Sicilia, Gallo sta preparando un altro evento culturale a Piazza Armerina che vedrà tra gli ospiti il principe Emanuele Filiberto

Damiano Gallo, classe ’81, rappresenta quel tipo di siciliano che il resto del mondo ci invidia. Non è il primo illuminato nato a Floridia, e i suoi successi parlano da soli: programmi televisivi internazionali di successo di cui Damiano è autore e conduttore, insieme a molte star del piccolo e grande schermo; “Chi ha dormito in questo letto?” – programma sulle dimore nobiliari più prestigiose d’Italia, condotto con Silvana Giacobini; “Vinci una casa in Sicilia” – format innovativo per architetti e interior designer su HGTV Home&Garden. E ancora “Il Bello del Mattone” – programma sul mercato immobiliare.

I Book festival

Il suo impegno culturale e lo spirito da mecenate lo hanno portato a creare diversi Book festival in Sicilia (Siracusa, Piazza Armerina, Noto), interamente finanziati di tasca propria. Quest’anno tra gli ospiti più illustri il Principe Emanuele Filiberto che ha accettato l’invito di Damiano (sarà il primo ospite della terza edizione del Piazza Armerina Book Festival).Al mecenatismo culturale dell’imprenditore si aggiunge la sua passione per la natura e gli animali, che lo ha spinto a realizzare un “santuario” di circa 50 mila ettari tra Floridia e Canicattini Bagni (paragonabile al bioparco di Palermo), con 17 recinti per altrettante specie di animali che verranno salvati da varie realtà.Damiano dopo il liceo si trasferisce a Milano dove si laurea in giurisprudenza all’Università del Sacro Cuore, un cammino costantemente alimentato dalla cultura. De facto, il percorso d’evoluzione sia individuale che professionale di Damiano Gallo è stato caratterizzato da un continuo investimento nell’ambito culturale e ambientale. La sua crescita si è sviluppata parallelamente al suo impegno in questi due settori fondamentali, dimostrando come la cultura e l’attenzione all’ambiente siano stati i pilastri portanti della sua scalata verso il successo.

L’oasi faunistica

L’oasi faunistica, la cui inaugurazione è prevista per l’estate, sorge su un territorio che l’imprenditore ha acquistato e riqualificato. Come lui stesso sottolinea: «I terreni erano letteralmente sommersi di spazzatura, sacchi, plastica, elettrodomestici etc. Gli sforzi per riqualificare la piccola porzione di terreno sono stati molti, sia in termini di fatiche sia in termini di spese, e il pensiero che la Sicilia sia ricoperta di immondizia fa riflettere sul futuro di questa terra».La testimonianza e l’impegno di Damiano Gallo rappresentano l’eccezione in un contesto dove gli imprenditori di calibro scelgono spesso di investire lontano dalla Sicilia. Scegliere la Sicilia oggi significa amarla, e ci si chiede se l’isola sia pronta ad accogliere investimenti quantitativi e qualitativi capaci di restituirle il suo antico splendore.Damiano Gallo per amore della sua terra ha deciso di investire e spendere, ma sono pronte le istituzioni, le aziende e i cittadini per accogliere e supportare questi progetti? Damiano rappresenta il simbolo di una Sicilia che ha ancora speranza, ma a questi simboli bisogna dare una risposta concreta che parta dalle istituzioni e coinvolga la cittadinanza tutta.

I fari puntati su Noto