Donne, a Zafferana Etnea l’evento “DiversaMente Donna”

Nel Catanese

Il 7 marzo alle ore 17,30 nella sala consiliare del Comune, la manifestazione promossa dalla CTA Villa Letizia e dall'Accademia di Belle arti di Catania per creare un connubio tra mondo femminile e disagio mentale

Non poteva esserci una vigilia migliore che anticipasse la giornata internazionale della donna. Stiamo parlando di “DiversaMente Donna“-Viaggio attraverso le molteplici sfaccettature dell’essere donna, evento previsto nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 17,30, nella Sala consiliare del Comune di Zafferana, promosso dalla Cta Villa Letizia , dai suoi pazienti speciali, dagli operatori, da medici, infermieri e dal personale tutto capitanati dalla vulcanica dottoressa Ausilia Parrinello psichiatra e psicoterapeuta responsabile della Struttura e supportati dall’altrettanto vulcanico dott. Fabio Alìa amministratore responsabile ( in stretta collaborazione col dott. Vincenzo D’Aquino ), che da tanti anni si batte per l’integrazione nel tessuto sociale dei soggetti affetti da disagio mentale, per favorirne l’inclusione, migliorarne la qualità della vita, creare i presupposti per un futuro di rinascita sociale e culturale.

Partner dell’evento il comune di Zafferana che aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Russo e dell’assessore alle politiche sociali Ata Pappalardo e l’Accademia di Belle arti di Catania nella persona della prof. Liliana Nigro che è il direttore artistico dell’evento. A tal proposito la prof. Liliana Nigro darà vita a una sfilata di moda unica, perché sfileranno non solo le sue modelle , ma anche le “modelle speciali” della Cta che indosseranno abiti belli, eleganti e raffinati realizzati da 4 giovani stilisti emergenti. «E’ una gioia immensa – sottolinea la prof Nigro- dirigere un evento così speciale che è insieme arte , cultura, spettacolo , ma soprattutto integrazione e inclusione, elementi focali che susciteranno emozioni irripetibili. La moda, attraverso la sua capacità di riscrivere e ridefinire l’immagine di sé, può diventare uno strumento potente di empowerment per chi affronta difficoltà psicologiche, offrendo uno spazio in cui la vulnerabilità diventa una forza».

La dott. Parrinello ha sottolineato quanto sia importante la sinergia tra moda e psichiatria. Ma DiversaMente Donna, è anche danza, musica, spettacolo. Infatti aggiunge, la dott. Parrinello, questo approccio – si inserisce in una visione integrata dell’intervento psichiatrico che non si imita esclusivamente al trattamento farmacologico o psicoterapico, ma abbraccia le attività artistiche e performative, perché percorsi di valorizzazione, inclusione ed integrazione sociale che favoriscono miglioramenti nell’autopercezione e nell’autostima dei pazienti psichiatrici. Alla manifestazione prederanno parte anche il dott Filippo Di Mauro, il violino magico di Erika Ragazzi, la voce paradisiaca del soprano Maria GraziaTringale, il tenore Amedeo Falla , la Compagnia nazionale di danza storica di Nino Graziano Luca con la maestra Vita Ventimiglia e la New dance di Rossana Sgroi. Saranno presenti l’artista e gioielliere Maurizio Fragalà, Grazia Sturiale della Scuola di formazione ARS.