Donne, storia delle siciliane in Parlamento: 243 dal 1948 a oggi

Sono 243 le donne elette in Sicilia, dal ’48 a oggi, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e all’Assemblea regionale siciliana. A fare da apripista Maria Nicotra Verzotto e Ottavia Penna Buscemi che fecero parte all’Assemblea Costituente, assieme ad altre 19 donne, tra il 2 giugno del 1946 e il 31 gennaio 1948. Sono i numeri che emergono dal volume «Le donne siciliane al Parlamento nazionale e regionale» realizzato della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca/Comitato parlamentare per l’Archivio storico dell’Ars, interamente composta da deputate regionali: Marianna Caronia (presidente), Roberta Schillaci e Valentina Chinnici.

Documenti storici, immagini, storie raccolti in 176 pagine inedite presentate stamani in occasione della giornata internazionale della donna, nei locali dell’Archivio storico dell’Ars, presso la prestigiosa sede della Chiesa di Sant’Elena e Costantino, al cui interno sono esposti per l’occasione alcuni rilevanti documenti quali le schede dell’attività parlamentare delle prime deputate dell’Assemblea regionale, alcuni disegni di legge presentati dalle medesime parlamentari, insieme a immagini tratte dall’archivio fotografico della Biblioteca dell’Ars.