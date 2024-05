E’ la Festa della mamma: fiori e piante i regali più gettonati

Ricorrenze

Il consiglio di Coldiretti è di acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica

Quasi sei italiani su 10 (57%) hanno scelto di regalare piante e fiori per la Festa della Mamma, con l’omaggio floreale che risulta di gran lunga il più gettonato. E’ quanto emerge da una indagine on line effettuata sul sito www.coldiretti.it in occasione della ricorrenza dedicata oggi a tutte le mamme. Il regalo «green» precede largamente capi di abbigliamento (8%), gioielli (6%) e dolciumi (3%), ma c’è anche un 26% che non fa regali.