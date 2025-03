Etna Comics, tre colossi del mondo Disney a Catania

Fumetti

Fabio Celoni, Paolo Mottura e Alessandro Pastrovicchio dal 30 maggio al 2 giugno saranno tra le grandi firme dell'Artist Alley della kermesse che avrà luogo alle Ciminiere

Tre nomi che fanno la storia del fumetto da anni e che rappresentano dei veri e propri punti di forza del mondo Disney, suscitando le emozioni di tutti gli appassionati.

Tre colossi che rispondono ai nomi di Fabio Celoni, Paolo Mottura e Alessandro Pastrovicchio e che dal 30 maggio al 2 giugno saranno tra le grandi firme dell’Artist Alley di Etna Comics 2025, accettando così con entusiasmo di tornare a Catania anche per la tredicesima edizione della kermesse.

Ritorni di lusso e appuntamenti irrinunciabili per chi attende con ansia l’opportunità di entrare in possesso dell’ennesimo pezzo da collezione, frutto del loro talento innato, già apprezzato più volte dai visitatori durante la manifestazione ospitata dal centro fieristico Le Ciminiere.

Aveva appena 19 anni, Fabio Celoni, quando nel 1991, con la sua prima storia su Topolino, “I tre porcellini e la fata del bosco”, diventa il più giovane disegnatore italiano ad essere pubblicato sul settimanale.

Un primato che lo ha lanciato verso una carriera brillante. Non si contano le storie per le testate PK, Paperino, Paperfantasy e Paperinik. Anni di successi e di conferme, anche con la Sergio Bonelli Editore, che lo proiettano nel 2012 verso la pubblicazione su Topolino della pluripremiata storia scritta da Bruno Enna, parodia disneyana del Dracula di Bram Stoker: “Dracula di Bram Topker”, di cui cura i disegni e parte della colorazione.

È il 2015 quando con la storia doppia, pubblicata su Topolino, “Lo strano caso del dottor Ratkyll e di mister Hyde”, sempre su testi di Bruno Enna, poi ripubblicata nel prestigioso formato cartonato “De Luxe Edition” di Panini Comics, ottiene il Premio Papersera 2015 come miglior disegnatore Disney dell’anno. Nel 2019, sul numero 3295 di Topolino, vedrà la luce un’altra storia che riscuoterà grande successo tra gli appassionati di paperi: “Zio Paperone e i tempi del Klondike”. Da ricordare anche l’inizio del suo cammino da sceneggiatore, nel 2023, con “Il destino di Paperone”.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta Paolo Mottura, che esordì in Disney nel 1989, disegnando su Topolino la sua prima strip con protagonista Paperino.

La prima storia, “Zio Paperone e il mistero dell’olimpo”, su sceneggiatura di Giorgio Pezzin, viene pubblicata l’anno successivo su Topolino 1798. A metà degli anni ’90 contribuisce a rivoluzionare il fumetto Disney entrando a far parte della nuova testata Paperinik New Adventures, per la quale realizzerà nel corso degli anni diversi numeri.

La sua attività con il colosso americano è in ascesa. Realizza diverse storie per il settimanale Topolino e un ultimo albo per la Saga di Pikappa: Ropophobia su sceneggiatura di Bruno Enna. Nei primi anni duemila è conosciuto soprattutto per la lunga saga La storia vista da Topolino realizzata assieme a Giorgio Pezzin e Marco Palazzi. Nel 2010, proprio insieme a Fabio Celoni, collabora all’adattamento a fumetti del videogioco Epic Mickey. Nel 2011, in occasione del 150 anni dell’Unità d’Italia disegna la storia Topolino e l’Italia ri-unita. Nel 2012 lo troviamo sulla Saga di DoubleDuck per la quale disegna la storia intitolata DoubleDuck – Codice Olimpo e, sempre nello stesso anno, cura i disegni di Topolino e il ritorno alla Dolce Vita omaggio a Federico Fellini. Non si ferma mai. Nel 2017, su testi di Francesco Artibani, disegna il capolavoro Metopolis, adattamento disneyano del celebre film “Metropolis” diretto da Fritz Lang.

Nell’estate 2019 ha illustrato le carte da gioco di Topolino in allegato ai numeri 3323 e 3324 del settimanale.Dal 2022, per NPE edizioni in collaborazione con l’Associazione NONA ARTE, è disponibile in tutte le librerie la sua personalissima rivisitazione del Pinocchio di Carlo Collodi.

Con loro ancheAlessandro Pastrovicchio, che hato inizia la sua collaborazione con la Walt Disney Italia nel 1998, dapprima come inchiostratore per poi passare nello staff dei disegnatori di “Topolino”. Successivamente disegna anche su altre testate, quali “Paperinik” e “X-Mikey” e “PK”, nonché diverse copertine per la stessa collana e per “I Grandi Classici”. Successivamente firma diversi episodi della saga “Wizards of Mikey”.

Nel 2011 inizia la sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Nell’autunno 2022 è protagonista sulla testata settimanale di Topolino con la straordinaria saga Disney omaggio al film “Viaggio nella Luna” di Georges Méliès.

Nel 2023 è protagonista a Etna Comics, firmando la copertina variant del celebre settimanale di Topolino dedicata alla manifestazione

Dal 2024 entra a far parte del progetto Disney targato Marvel realizzando diverse copertine.