EtnaComics 2024, i rancori intergenerazionali nel libro di Zerocalcare

In “Quando muori resta a me” affronti il tema dei rancori intergenerazionali. Quanto pensi che questo atteggiamento, di attribuire le colpe di un destino infelice a qualcun altro, sia diffuso nella società italiana?

In che modo credi che influenzi le dinamiche sociali contemporanee specialmente legate ad una mancata crescita personale ?

Zerocalcare: “In realtà io penso che sono due cose diverse. Il fatto di cercare dei capri espiatori per giustificare la propria frustrazione o comunque per canalizzare la propria frustrazione non verso chi sta sopra ma verso chi ti sta accanto. Cioè con un conflitto orizzontale invece che verticale mi sembra che proprio il dato di questo tempo storico. Nel senso che adesso se ti mancano i soldi non vai più a bussare a chi ce li ha, ma vai a bussare a chi ce ne ha di meno, cioè a chi ne ha ancora meno di te, per cercare di spartirti quelle briciole che avanzano. Rispetto alle questioni intergenerazionali invece, non lo so, io ho raccontato quella storia nel libro ed è la parte anche in parte di fantasia, nel senso che mi piaceva l’idea di raccontare… siccome effettivamente poi ci stanno paesi e montagne dove esistono delle forme di rancore che si tramandano di generazione in generazione mi piaceva raccontare che ci fosse anche qualcosa che legava proprio quelle famiglie, però poi in verità non so quanto nella vita vera, qualcuno che oggi sta con le pezze al culo incolpi i trisavoli della famiglia accanto di questo. Mi sembra molto più facile incolpare quello che è arrivato con il barcone la settimana prima”.