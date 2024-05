Festival, “cacciatori” di aquiloni in otto città siciliane

Scuole

Il mondo dell’associazionismo e della scuola nelle piazze e negli stadi di tutta l’isola nel segno dell’inclusione

Condividere, giocando, valori fondamentali come quelli della multiculturalità, della pace tra i popoli e della libertà. È il senso della seconda edizione del “Festival degli Aquiloni” che dal 15 al 29 maggio si svolge in otto città siciliane: Calascibetta, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Enna, San Gregorio di Catania, Troina e Leonforte.

Organizzato dalla Iblea Servizi Territoriali, ente attuatore dei progetti della Rete Sai insieme agli otto Comuni delle provincie di Enna, Siracusa e Catania, l’evento di sensibilizzazione itinerante coinvolge duecento beneficiari dei Sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno, seimila tra bambini e ragazzi, ottocento tra operatori sociali, operatori scolastici e volontari.Il mondo dell’accoglienza si unisce così al mondo dell’associazionismo e a quello della scuola per lanciare in aria, nelle otto diverse tappe, qualcosa come duemila aquiloni e per dare testimonianza, “in gioco”, di quei valori che fanno parte della campagna di sensibilizzazione “We Have a Dream” della Iblea Servizi Territoriali e a cui si richiama espressamente il “Festival degli Aquiloni”.

Domani 15 maggio, la prima tappa in piazza Sant’Anna a Carlentini, in provincia di Siracusa, con il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto comprensivo “Carlo V” e del Liceo artistico dell’Istituto superiore “Pier Luigi Nervi” di Lentini. Venerdì 17, appuntamento in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Protagonisti, oltre ai beneficiari del Sai, gli alunni dell’Istituto scolastico “Michele Purrello” e del Liceo artistico “Emilio Greco”. Poi provincia di Enna. Il 21 allo stadio comunale di Leonforte (con gli studenti dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”) e il 22 in piazza Umberto I a Calascibetta (con gli alunni dell’Istituto comprensivo “Santa Chiara”). Il 23 maggio tappa al campo di atletica “T. Pregadio” di Enna con gli alunni degli istituti comprensivi “Santa Chiara”, “Edmondo De Amicis” e “Neglia-Savarese”. Il “Festival degli Aquiloni” proseguirà il 27 maggio in piazza Falcone-Borsellino a Catenanuova e il 28 maggio in piazza Duomo a Centuripe (con gli alunni dell’Istituto comprensivo “Fermi-Leopardi”) e si concluderà il 29 maggio allo stadio comunale “S. Proto” di Troina (protagonisti gli studenti della Direzione didattica statale e dell’Istituto omnicomprensivo “Don Bosco – Ettore Majorana”).