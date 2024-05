Giubileo 2025, l’indulgenza? Anche astenendosi dai social network

Società

Pubblicate le norme della Penitenzieria apostolica

L’Indulgenza plenaria giubilare potrà essere conseguita anche «astenendosi, in spirito di penitenza, almeno durante un giorno da futili distrazioni, reali ma anche virtuali, indotte ad esempio dai media e dai social network, e da consumi superflui». È quanto stabiliscono le norme della Penitenzieria apostolica per il Giubileo Ordinario 2025.

L’indulgenza giubilare è concessa anche praticando la tradizionale astinenza del venerdì, nonché «devolvendo una proporzionata somma in denaro ai poveri; sostenendo opere di carattere religioso o sociale, in specie a favore della difesa e protezione della vita in ogni sua fase e della qualità stessa della vita, dell’infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi o soli, dei migranti dai vari Paesi che abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie; dedicando una congrua parte del proprio tempo libero ad attività di volontariato, che rivestano interesse per la comunità o ad altre simili forme di personale impegno».