«I cittadini più vulnerabili al centro della politica». Appello del Codacons al governo siciliano

La richiesta

«Le persone fragili, necessitano di misure immediate e efficaci» dice il segretario Tanasi. Annunciata campagna per potenziare i pronto soccorso a Catania

Il Codacons lancia un appello al governo regionale e all’intera Assemblea regionale per richiedere maggiore attenzione e interventi concreti a sostegno dei soggetti fragili. «In un momento storico complesso come quello attuale, è fondamentale che le istituzioni pongano al centro delle loro politiche le esigenze dei cittadini più vulnerabili» ha dichiarato Francesco Tanasi, segretario nazionale.

«Le persone fragili, che siano anziani, disabili, o famiglie in difficoltà economica, necessitano di misure immediate e efficaci che possano garantire loro supporto e dignità». Il segretario nazionale del Codacons sottolinea l’urgenza di interventi mirati, tra cui l’implementazione di servizi di assistenza adeguati, il potenziamento delle risorse destinate al sostegno economico e sociale, e la promozione di politiche di inclusione che abbattano le barriere ancora presenti.

«Chiedo al governo regionale e a tutti i membri dell’Assemblea di agire con determinazione e senza indugi – ha prosegito Tanasi – È tempo di mettere in campo azioni concrete che non siano solo parole, ma che si traducano in fatti tangibili per chi è in difficoltà». Il Codacons si rende disponibile a collaborare con le istituzioni per elaborare proposte e strategie efficaci, ribadendo la necessità di un dialogo costante e costruttivo. «Non possiamo permettere che le persone fragili vengano lasciate indietro – ha concluso Tanasi – È un dovere morale e civile agire ora per costruire una società più equa e solidale».

Tanasi, annuncia poi il lancio di una nuova e urgente campagna per potenziare la presenza dei medici nei pronto soccors. In un contesto dove la carenza di personale medico minaccia la qualità e la tempestività delle cure d’emergenza, il Codacons si fa promotore di un’iniziativa volta a sensibilizzare le istituzioni e a sostenere i professionisti della sanità.