Il bagno a mare con un binario: libertà e relax per i disabili

Inclusione

Entro la prossima estate ad Aci Castello nascerà il primo lido in Sicilia dotato di una piattaforma motorizzata

Riappropriarsi della bellezza del mare per concedere a tutti, anche i disabili, una possibilità. Perché la spiaggia, sinonimo di libertà e relax, spesso è per loro un luogo di esclusione. Da questo che nasce l’idea della società “Terramare” che entro la prossima estate conta di realizzare ad Aci Castello il primo stabilimento balneare con un sistema motorizzato di scivolo che permette ai disabili, ma anche agli anziani e alle donne in gravidanza di “tuffarsi” direttamente in acqua e godere delle bellezze della natura.L’area è quella storicamente occupata dallo stabilimento balneare “Lido Aci Castello” che ha accompagnato più generazioni di castellesi alla balneazione, lungo la via del Porto, in corrispondenza dell’accesso alla banchina, nella zona dei famosi muretti.

Il progetto di recupero

Il progetto prevede interventi di risanamento conservativo di un vecchio casotto di proprietà demaniale, la realizzazione dei servizi, del solarium, degli spogliatoi, delle docce e della passerella per la discesa a mare, compreso l’installazione del dispositivo di accesso che abilita l’indipendenza delle persone con disabilità e problemi di mobilità.

La scivola meccanizzata

Il dispositivo è il “Seatrac mover” prodotto dalla società greca Tobea. Attraverso una struttura di sostegno verrà garantita l’installazione sulla scogliera, permettendo alle persone disabili di raggiungere l’acqua a una profondità tale (90 centimetri) da consentire la balneazione, senza l’assistenza di un’altra persona. Si tratta di una piattaforma con un binario su cui scorre una sedia a rotelle anfibia, che facilita l’accesso all’acqua. Il sistema è alimentato a energia solare e progettato per essere completamente amovibile e rispettoso dell’ambiente.

Come nasce l’idea

«L’idea nasce dalla necessità di rispondere ad alcune esigenze che non sono più quelle di un tempo – spiega a La Sicilia Antonio Maria Busà l’ingegnere progettista – si tratta, infatti, di un piccolo stabilimento balneare che offre la possibilità di poche sdraio e posti a sedere. La società committente, sollecitata da alcune associazioni e amici coinvolti personalmente dalle questione disabilità, ha sposato l’idea di dotarsi di un sistema motorizzato che porta in acqua».