Il premio “Re D’argento” a Dagala del Re: tutti i premiati

Riconoscimenti ad alcune compagnie teatrali e tra gli altri anche il giornalista Daniele Lo Porto

Dagala del Re, ridente borgo di Santa Venerina, ha ospitato nei giorni scorsi la serata finale del XII Edizione del Premio “Re D’argento” in cui sono stati assegnati i premi. Nelle tre giornate precedenti sono stati protagonisti gruppi teatrali e sono andati in scena la Compagnia Teatrale “I personaci” di Acireale con “La Lettera di mamma” di Peppino De Filippo per la regia di Giusy Pagano.

L‘Associazione Teatrale “La collina di Aci” di Pennisi con la commedia “Miseria e nobiltà” di E. Scarpetta, di Rosario Cristaudo e infine l’Associazione Teatrale Ateneo di Acicatena con la commedia “Muggheri ricca, maritu parra picca” di C.Maurici e R. Maurici per la regia di Andrea Filetti e Grazia Pilato. Nella serata di Gala del Premio le compagnie teatrali hanno ricevuto un riconoscimento e altri riconoscimenti sono stati dati a Giovanni Vecchio e Mario Pafumi per l’impegno profuso nelle passate edizioni. L’evento finale è stato presentato con disinvoltura, abilità ed efficacia dai tre conduttori Rosario Sorace, Vera Messina e Miranda Grasso davanti ad un numeroso pubblico convenuto che in ogni momento ha mostrato gioia, entusiasmo ed emozione per lo spettacolo offerto salutando con calorosi e scroscianti applausi tutte le esibizioni.

Gli ospiti sono stati presentati dalle note biografiche lette da Miranda Grasso e quest’anno i premiati sono stati il cantante Robert Gramm, il quale ha fatto ascoltare due brani Never forget of you -Via dal mare ; poi è toccato alla cantante Gloria Santangelo che ha fatto sentire gli splendidi brani del repertorio di Rosa Balistreri Mavarìa, Cu ti li dissi e Cantu e Cuntu. Premiato anche il giornalista Daniele Lo Porto, tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia, il quale si è intrattenuto con Rosario Sorace su temi di grande e rilevante attualità quali le fake news e l’intelligenza artificiale nel mondo della comunicazione e dell’informazione.

Successivamente si è esibita Patrizia Palmieri che ha cantato altri due pezzi “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e “E penso a te” di Lucio Battisti. Il Premio re d’Argento è stato consegnato all’attrice Luana Toscano che ha recitato una poesia di Kavafis “Itaca” e “Monologo inutile” di Fabrizio Cassanelli . L’attrice Guia Jelo, premiata anch’essa con il Re D’Argento, si è esibita un improvvisato copione tra la genialità e la sregolatezza in cui ha messo insieme ricordi personali, riflessioni, idee e pensieri con piena libertà espressiva. Infine ha ricevuto il Premio Re d’Argento Franco Morgia, che nel tripudio generale ha cantato cinque brani del suo vasto repertorio che hanno segnato la storia della musica italiana e con una voce ancora soave e potente ha eseguito “Un angelo”, “Come pioveva” e “Di più non posso”, concedendo anche ben due bis con le canzoni “Tu malatia” e “Cara”.

Soddisfatta per le splendide serate vissute l’ideatrice di questo evento Venera Contarino, Presidente dell’Associazione Mondo Aperto, che commossa ha manifestato di essere contenta per il fatto che il pubblico ha apprezzato tutto l’evento e ha ringraziato il Comune di Santa Venerina, i presenti, gli ospiti, i tecnici e i presentatori salutando tutti al prossimo anno.