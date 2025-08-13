In Giappone scoppia la Pokémon mania: tutti in fila al McDonald’s per gli Happy set

costume

Stanno attendendo l'apertura delle attività

Lunghe file e caos davanti ai ristoranti McDonald’s in Giappone, in occasione della campagna di marketing associata alla vendita degli ‘Happy Set’, i pasti per bambini, con la celebre serie dei Pokémon. Quello che sembrava un successo commerciale che ha colto di sorpresa la stessa catena del fast food statunitense si è rivelato da subito un problema, tanto che alla fine il gigante degli hamburger ha dovuto scusarsi.

Il principale interesse dei clienti, impegnati ad accaparrarsi la merce all’ingrosso sin dall’orario di apertura, non era il pasto, ma il contenuto della promozione: le due figurine offerte con ogni ordine del franchise multimediale giapponese, estremamente popolare tra giovani e adulti nel Paese del Sol Levante, e facilmente commerciabili sui canali internet per gli estimatori. Foto di centinaia di buste abbandonate, senza alcuna cura per lo spreco del cibo, hanno fatto il giro del web, sollevando da subito le rimostranze della comunità per il caos percepito intorno ai locali, e il malcelato imbarazzo della società civile. Intanto, nell’arco di poche ore le figurine sono apparse sui principali siti di aste online.

