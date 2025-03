In viaggio dalla Bretagna con una carrozza-casa fanno tappa a Sciacca: il cambio vita di Kristen e Pierangelo

Curiosità

I due coniugi francesi hanno deciso di sottrarsi ai ritmi snervanti del mondo moderno, preferendo la natura e la sostenibilità, alla ricerca di sentieri rurali e paesaggi incontaminati

Sono partiti dalla Bretagna 6 anni fa girando l’Europa a bordo della carrozza-casa trainata da due cavalli: oggi Kristen e Pierangelo, coniugi francesi, hanno fatto tappa a Sciacca (Agrigento). La coppia, in compagnia dei loro purosangue bretoni, Thelma e Volcane, hanno deciso di sottrarsi ai ritmi snervanti del mondo moderno, preferendo la natura e la sostenibilità, alla ricerca di sentieri rurali e paesaggi incontaminati.

«Giungiamo in un luogo, lo conosciamo, lo apprezziamo, come stiamo facendo qui – dice Pierangelo -. Poi facciamo provviste, pernottiamo e l’indomani mattina ripartiamo per un’altra tappa».Per la coppia solo rispettando la natura l’uomo può apprezzare la vita e pensare anche ad un futuro migliore da lasciare alle prossime generazioni.

Da sempre ambientalisti e amanti degli animali, fino a qualche anno fa Kristen e Pierangelo lavoravano: lei nel settore delle comunicazioni, lui come agronomo. Sei anni fa hanno deciso di cambiare completamente il loro stile di vita: hanno così costruito una carrozza provvedendo a dotarla di un impianto fotovoltaico sul tetto e, con i loro due cavalli, hanno cominciato a viaggiare per l’Europa. Da tre anni hanno concentrato la loro attenzione sull’Italia, che stanno visitando borgo per borgo. In questi giorni sono in Sicilia dove si nutrono di prodotti genuini, comprese le uova prodotte dalle due galline che viaggiano con loro.

«La Terra è la madre di tutti noi – dicono – la natura non può essere un bidone della spazzatura». La carrozza-casa di Kristen e Pierangelo percorre 15 chilometri al giorno. «Una scelta per non fare stancare gli animali e per non avere fretta», spiegano.