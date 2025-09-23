In viaggio per l’Italia la macchina da scrivere di Giancarlo Siani

legalità

Ogni tappa diventerà l'occasione per ricordare pubblicamente il cronista ucciso dalla camorra e confrontarsi sui problemi dell'informazione oggi

Nove città attraversate, undici appuntamenti alla presenza di giornalisti, familiari di vittime innocenti delle mafie, docenti universitari. Sono i numeri di In viaggio con Giancarlo, o meglio in viaggio con la Olivetti M80 con cui Giancarlo Siani ha scritto oltre 650 tra articoli e inchieste, dal 1979 al 1985. “Giancarlo Siani, la verità non muore” è il titolo dell’iniziativa promossa da Libera e lavialibera in collaborazione con Fondazione Giancarlo Siani. Si parte mercoledì 24 settembre con la consegna pubblica della macchina da scrivere da parte del fratello di Giancarlo, Paolo Siani, ai referenti di Libera e ai giornalisti de lavialibera: appuntamento presso Villa Bruno di San Giorgio a Cremano (Napoli) dove è esposta la Mehari di Giancarlo, all’indomani dell’anniversario dell’uccisione, a indicare che l’impegno e l’amore di Siani per il giornalismo non muore, ma continua nella memoria e nell’impegno di chi ancora oggi si riconosce nel modo sincero, onesto e appassionato di Giancarlo di fare il suo lavoro.