La doppia ricetta di Federica Constantini: «Fitness e dolci senza burro sempre col sorriso»

Ex pattinatrice siculo-veneta, ha trasformato le sue due passioni, sport e cucina, in lavoro

Forse mai come in questo periodo storico l’attenzione ad una alimentazione sana e al mantenersi in forma, è stata così tanto al centro della vita di ognuno di noi. La buona “coscienza” alimentare che ci vede sempre più informati e, quando si può, anche più selettivi sul piano della qualità, sta crescendo; se poi a questo si coniuga un’attività fisica, allora molto meglio. Alla vigilia della prova costume e nel post colombe e uova di cioccolato pasquali, Federica Constantini, ci chiarisce ulteriormente le idee. Ex atleta di pattinaggio artistico sul ghiaccio, food blogger e fitness coach, (supportata nelle sue attività di collaborazioni da Capital Innova), Federica, un viso spontaneo incorniciato da riccioli biondi, siculo-veneta, ormai da qualche anno ha deciso di coniugare, trasformandole in due lavori, le sue passioni per lo sport e per il food. Da 13 anni gestisce “Dolci senza burro”, un blog tra i più seguiti e accreditati in Italia, in cui appunto propone ricette senza quell’ingrediente e, da più recente, porta avanti, insieme al marito e ad una rete di una ventina di collaboratori, la FFL Fitness, una libreria digitale di eBook e video allenamenti, pensata anche per chi si accosta al mondo del fitness per la prima volta.

Federica cominciamo proprio da quest’ultima, la tua azienda nasce in un periodo particolare, quello del Covid…

«Proprio così. Io facevo l’allenatrice di pattinaggio, disciplina che ho praticato sin da ragazzina. Ma in quel momento di stop generale è nata l’idea di convertire il mio amore per lo sport in un lavoro che si potesse esercitare online. Siamo quattro soci, tra cui mio marito, e raggiungiamo i nostri utenti, da remoto, in ogni parte d’Italia, articolando in tre livelli principali il percorso sportivo proposto».

La tua concezione sportiva rientra in un piano di benessere a 360 gradi, non soltanto fisico ma anche mentale, passando dalla consapevolezza di una alimentazione corretta…

«Certo è così. Non bisogna pensare allo sport e all’allenamento come ad una costrizione a cui sottoporsi soltanto per mantenere la forma fisica. E’ un investimento che facciamo sul futuro della nostra salute, una medicina naturale per stare bene. Noi infatti proponiamo anche corsi di yoga e di nutrizione e stiamo constatando un cambio di mentalità verso questa direzione e il Covid ha aperto un varco, in quel periodo di certo obbligato, agli allenamenti “a distanza”, con un trend di adesioni dato in crescita per i prossimi 10 anni».

C’è un suggerimento da dare a chi proprio di alzarsi dal divano non vuole sapere?

«Qualche anno fa ho proposto una challenge proprio sul tema “Alzati dal divano”, dedicato ai pigri e a chi si era da tempo “dimenticato” di fare sport. La proposta consisteva nel praticare 10 minuti di allenamento, sempre con il sorriso, per un mese; quindi un inizio molto graduale per poi scegliere di intensificare in un momento successivo. E’ di qualche anno fa il mio “La sfida dei 7 giorni”, un libro in cui indico come si può cambiare la propria routine in uno stile di vita diverso, che deve appunto contemplare il movimento».

Veniamo al blog, perché dolci esclusivamente senza burro? E’ stata un’esigenza dettata da un’intolleranza o cosa?

«Oggi si sa, sempre più persone hanno intolleranze e allergie a vari cibi, ma la mia scelta è stata dettata dall’esempio che ho seguito negli anni in cui sono stata un’atleta. Come fare a non rinunciare al piacere di un dolce che fosse però accessibile per la bilancia? Da lì ho cominciato a sperimentare, scoprendo che del burro si può fare a meno o che si può sostituire con l’olio, che risulta più leggero e digeribile».

Ma tu, siciliana per parte di madre e che da qualche anno vivi ad Augusta, come fai ad allontanare dalla tua cucina le tentazioni tipicamente sicule?

«Diciamo che non le allontano del tutto. Occorre stare attenti alle dosi, soprattutto a non eccedere, anche con l’olio, e ai condimenti in generale. Tra l’altro a proposito di burro, a casa mia è sempre stato un bel “derby” con la nonna di Cortina che quel grasso lo ha sempre usato, anche generosamente, e la nonna materna che invece ha sempre abbondato con l’olio. Io faccio i dolci senza il burro, cerco di cucinare con poco olio extra vergine d’oliva, e senza eccessi di condimenti, anche se questo non significa mangiare poco gustoso».

Una ricettina light in vista dell’estate?