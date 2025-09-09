“La Mente merita compagnia, non pregiudizi”: divertimento, solidarietà e inclusione per il disagio mentale

Nel Catanese

Lo spettacolo messo in scena nel Parco comunale di Zafferana Etnea, ormai consolidata location per aprire all’esterno, e non solo in senso metaforico, l’attività della Comunità terapeutica assistita "Villa Letizia"

Quasi tre ore di spettacolo all’insegna del divertimento, della solidarietà e dell’inclusione e, anche, dell’informazione scientifica sulle persona con disagio mentale. La mission di “Villa Letizia” è stata ancora una volta raggiunta, con una partecipata manifestazione nel Parco comunale di Zafferana Etnea, ormai consolidata location per aprire all’esterno, e non solo in senso metaforico, l’attività della Comunità terapeutica assistita. “La Mente merita compagnia, non pregiudizi”, questo il titolo che ha accomunato artisti generosi e sensibili, gli operatori della struttura, impegnati in ruoli diversi da quelli svolti professionalmente, e gli utenti.

“Tutti ugualmente protagonisti, tutti con insieme meritevoli di accogliere gli applausi del pubblico” – spiega Maria Ausilia Parrinello, medico psichiatra, responsabile della CTA “Villa Letizia” -. Le arti, ballo, canto, sono strumento di crescita personale, di espressione della propria personalità e di condivisione sociale”. Fabio Alia, rappresentante legale della Comunità, aggiunge: “La nostra è una CTA che si proietta all’esterno, sul territorio, affidando ai propri utenti la possibilità di essere attivi, partecipi e propositivi ben oltre quelli che sono i protocolli terapeutici”.

Tutti protagonisti, quindi, dal conduttore Ruggero Sardo, con la tradizionale verve, ma anche sensibilità per sottolineare le situazioni più delicate, al cantautore Luca Madonia, al comico Carmelo Caccamo, e ancora La Compagnia Nazionale di Danza Storica Redingote, diretta da Vita Ventimiglia, New Dance di Rosanna Sgroi, il Coro “Pazzi per il Canto”, diretto da Carmen Bisicchia e Marisol Fichera, che hanno accolto la richiesta di bis del pubblico all’esecuzione di “Aggiungi un posto a tavola”. A tema anche le altre performance con “L’alieno”, “Gi altri siamo noi”, “L’amico è”. Una serata di spettacolo ed emozioni sottolineata dai rappresentanti del Comune di Zafferana Etnea, sempre vicini agli eventi di “Villa Letizia”.