La palermitana Chiara Runfolo Alfiere della Repubblica: la cerimonia a Roma

Riconoscimenti

La giovane fa parte del San Giovanni Apostolo Onlus di Palermo

C’era anche la giovane palermitana Chiara Runfolo oggi a Roma tra gli “Alfieri della Repubblica” che sono stati insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un riconoscimento per chi si è distinto nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure ha compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

“I sacrifici di chi ama ed è a servizio di un quartiere come il nostro “San Giovanni Apostolo – Ex Cep”, oggi sono felicemente ripagati”, scrive in un post l’associazione San Giovanni Apostolo Onlus di cui Chiara Runfolo fa parte.

