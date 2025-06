La rivincita del costume intero ma il micro bikini non tramonta mai: le tendenze per l’estate 2025

Moda

Tramontata l’era del trikini, il mondo del beachwear è pronto per celebrare la rivincita (e una rinnovata passione) per il costume intero. Modelli olimpionici soprattutto, come quelli che abbiamo visto più volte indossati dalla divina, Federica Pellegrini, ma anche sgambati anni Ottanta o con piccoli tagli cut out.

Eleganza d’antan

Simbolo della voglia di un ritorno dell’eleganza d’antan, ma anche della ricerca di un’attitudine sportiva senza compromessi. Lo dicono le celebrities, già viste sui lidi di mezzo mondo con costumi interi, ma anche le passerelle delle grandi griffe, da Valentino a Dior. La maison romana guidata da Alessandro Michele ha proposto il classico intero in un delicato color crema con una stampa chic all’altezza del seno: chez Valentino. Da Dior, invece, la stilista Maria Grazia Chiuri ha reinterpretato l’intramontabile stampa Toile de Jouy nella versione Sauvage. Le aziende puntano molto sulla tinta unita: il nero e il bianco (Tezenis), ma anche tutti i toni profondi dei frutti rossi (lampone, fragola, ciliegia) e del mare (dal turchese al blu oceano), come da Festa Foresta, che per il suo beachwear usa tessuti green.

Tocco di sensualità