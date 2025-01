La sartoria sociale di Faburama: dal Gambia a Barcellona Pozzo di Gotto per cambiare vita

Storie

E' uno dei tanti immigrati giunti in Sicilia con un barcone. Oggi è uno stilista e cerca di aiutare i suoi conterranei

Fugge dal Gambia sperando di costruire una nuova vita in Italia. Riesce a raggiungere le coste siciliane dopo una pericolosa traversata del Mediterraneo a bordo di un barcone, poi si stabilisce a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Ed è qui che oggi il giovane Faburama, insieme a una giovane del posto divenuta nel frattempo sua moglie, gestisce una sartoria sociale che realizza abiti con tessuti naturali, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni rigettando il «fast-fashion» e coinvolgendo fasce sociali a rischio di emarginazione.

Quella di Faburama è una delle circa 40 attività presentate ieri a Termoli in occasione della costituzione della rete nazionale delle Sartorie sociali. Nella cittadina molisana Faburama è arrivato con la consorte Marika e i due figli piccoli. Insieme a loro gli ideatori di altre sartorie sociali in varie regioni italiane.«Ho aperto la sartoria sociale a Barcellona Pozzo di Gotto, i tessuti li prendo in Africa, ma mi occupo anche di riciclo di jeans e tessuti italiani – racconta Faburama all’ANSA -. A nove anni ero già appassionato di questo lavoro e ho imparato a cucire.