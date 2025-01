La verità di Chiara Ferragni su Fedez: è ilarità social da Selvaggia Lucarelli a Osho

Reazioni

Suscita commenti di vario tipo lo sfogo social della regina delle influencer che ha confermato di essere stata tradita dal marito

«Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un pò di rotture di cazzo, ecco». Così Selvaggia Lucarelli – autrice dell’inchiesta del 2022 sulle incongruenze di quello che è diventato poi il pandoro-gate – commenta su Instagram la giornata complicata di Ferragni, prima citata a giudizio per truffa aggravata e poi protagonista di un lungo sfogo social contro l’ex marito.Quello della giornalista è solo uno dei commenti sulla vicenda, in particolare sulle parole dell’imprenditrice digitale contro il rapper: in tanti sui social prendono le parti di Ferragni. Ma c’è anche chi punta il dito contro The Ferragnez, la docuserie di Prime Video dedicata alla coppie, in cui “mostravate a tutti quanti quanto eravate felici come famiglia modello”. E c’è chi prova a sdrammatizzare, come Osho: “#ChiaraFerragni: ‘Ingannata da #Fedez. Per anni ha finto di essere un cantante”.

