Libera, in piazza in Sicilia a sostegno di Global Sumud Flotilla

Solidarietà

L'obiettivo è quello di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese

«In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica, la Flotilla è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile». Lo afferma Libera che «aderisce e partecipa alle manifestazioni promosse in questi giorni in tante città italiane, compresi alcuni centri siciliani tra cui Palermo, Messina, Siracusa, Enna, Ragusa e Trapani, da associazioni e movimenti a sostegno della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa civile internazionale diretta verso Gaza, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese».«In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica – commenta Libera – con migliaia di vittime civili, una crisi alimentare senza precedenti e infrastrutture distrutte, questa azione nonviolenta rappresenta un grido di speranza e di giustizia. La Flotilla è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile. Su queste barche di salvataggio della Global Sumud Flotilla per Gaza, idealmente, saliamo tutti a bordo, perché ci sentiamo corresponsabili verso le vite in pericolo, violentate e disumanizzate. Ci uniamo all’appello – aggiunge Libera – per una tregua immediata, per la liberazione degli ostaggi e per l’avvio di un processo politico che metta al centro i diritti umani, la dignità e la convivenza. Chiediamo alle istituzioni italiane ed europee di sostenere la Flotilla, di proteggere i suoi partecipanti e di favorire un dialogo politico inclusivo che porti alla fine dell’occupazione della Palestina e alla costruzione di una convivenza fondata sul rispetto reciproco attraverso la riapertura di un negoziato che porti al riconoscimento di uno Stato Palestinese che viva in pace e sicurezza con lo Stato di Israele».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA