Minigonne e tacchi vietati a scuola, la preside frena: «È soltanto un consiglio»

Il caso

Il depliant sul dress code all’istituto “Pugliatti” di Taormina che fa discutere in tutt’Italia

Minigonne, pance scoperte, tacchi, infradito, jeans strappati. Non è outfit da scuola e anche quest’anno i presidi cercano di imporre – a colpi di circolari interne – le linee guida su come vestirsi fra i banchi. Peccato che una di queste circolari è divenuta di pubblico dominio qualche giorno fa pubblicata sul giornale online “Orizzonte scuola” mettendo sulla graticola la nuova preside dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti”, a Trappitello, frazione di Taormina, in particolare, per un depliant dove nel dettaglio vengono illustrati tutti i tipi di abbigliamento “ammesso” con tanto di disegno e croce sopra. In realtà, la preside Maria Magaraci, arrivata solo il primo settembre alla guida dell’Istituto, si è dissociata dal “volantino” frutto di una circolare deliberata dal Collegio docenti nell’anno scolastico 2024-2025. Ereditata, quindi, dalla precedente gestione, il vademecum con l’abbigliamento “più consono” da adottare in classe (esposto ieri sulla vetrata d’ingresso della scuola) è stato derubricato a semplice “consiglio”. Non più un elenco di divieti o abiti “ammessi”. Nei primi giorni di scuola sull’argomento la nuova dirigente ha preferito fare, anzi, una campagna d’informazione più “soft” per sensibilizzare i ragazzi su come vestirsi in classe eliminando obblighi e facendo leva su un più comune senso del buon gusto nel vestirsi. Tanto rumore per nulla? Forse. Ma la questione del dress code scolastico continua a tenere banco in tutt’Italia.

Il dress code

«Più che di dress code parlerei di vestire decente – ha dichiarato Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi Anp di Roma -. La scuola è un luogo sacro, che deve avere una sua liturgia, che va rispettato. Nessuno andrebbe a un funerale o a un matrimonio vestito in modo inadeguato; allo stesso modo non si capisce perché a scuola si dovrebbe venire vestiti da bagnini o miss spiaggia», commenta DirigentiScuola, con il vicepresidente Roberto Mugnai, invita ad evitare circolari e disposizioni calate dall’alto e a condividere i regolamenti con tutte le componenti scolastiche.Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons per il quale si rischia di «complicare la vita, burocratizzare l’istruzione e, paradossalmente, creare incertezze e confusione, finendo per limitare pesantemente la libertà degli studenti».

Il sondaggio Skuola.net