Mister Italia, quattro catanesi in corsa per conquistare il titolo del più bello del Paese
Quattro giovani con storie e occupazioni diverse ma tutti con un unico obiettivo
La bellezza siciliana pronta a conquistare il titolo di Mister Italia 2025?La provincia di Catania si prepara a fare il tifo per ben cinque dei suoi ragazzi, pronti a sfilare sul palco e a battersi per la vittoria.Ma prima di scoprire chi sono i nuovi aspiranti, è impossibile non guardare al passato glorioso di questa competizione, che ha già incoronato tre volte la bellezza etnea.La storia del concorso è intrecciata a quella di tre giovani siciliani che, con il loro fascino e talento, hanno portato a casa il titolo più ambito. Il primo fu Luca Napoli, che con la sua vittoria ha aperto la strada ai successi futuri.
Dopo di lui, Walter Zappalà ha saputo replicare l’impresa, confermando la tradizione di bellezza del capoluogo. E più recentemente, è stato Gabriele Calà a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando ancora una volta che la Sicilia e Catania in particolare, sono una fucina di talenti.
Chi saranno i prossimi a seguire le loro orme? I riflettori sono puntati su quattro ragazzi, ognuno con la propria storia, le proprie passioni e il sogno di diventare il prossimo Mister Italia.Antonio Pinzone Vecchio: ha 25 anni, arriva da Bronte. Con i suoi 188 cm di altezza, lavora nel settore edile, ma la sua vera passione sono i motori. Una passione che lo spinge a mettersi in gioco per la vittoria.Riccardo Scuderi: diciannove anni, originario del capoluogo, è uno studente al liceo artistico. Con un’altezza di 188 cm, ama l’arte, la lettura e la pallavolo, sport che pratica a livello agonistico, dimostrando grinta e determinazione anche fuori dal campo.Matteo Di Guardo: ha soli 18 anni, parrucchiere di Catania, coltiva la passione per il ballo. Le sue esibizioni di balli latino-americani potrebbero essere l’asso nella manica che lo porteranno alla vittoria. Giuliano Meli: ventiduenne del capoluogo, è un agente immobiliare alto 173 cm. Le sue passioni spaziano dalla musica alla scrittura fino ai videogiochi. Un mix di creatività e intraprendenza che potrebbe fare la differenza.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA