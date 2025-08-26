Mister Italia, quattro catanesi in corsa per conquistare il titolo del più bello del Paese

Concorsi

Quattro giovani con storie e occupazioni diverse ma tutti con un unico obiettivo

La bellezza siciliana pronta a conquistare il titolo di Mister Italia 2025?La provincia di Catania si prepara a fare il tifo per ben cinque dei suoi ragazzi, pronti a sfilare sul palco e a battersi per la vittoria.Ma prima di scoprire chi sono i nuovi aspiranti, è impossibile non guardare al passato glorioso di questa competizione, che ha già incoronato tre volte la bellezza etnea.La storia del concorso è intrecciata a quella di tre giovani siciliani che, con il loro fascino e talento, hanno portato a casa il titolo più ambito. Il primo fu Luca Napoli, che con la sua vittoria ha aperto la strada ai successi futuri.

Dopo di lui, Walter Zappalà ha saputo replicare l’impresa, confermando la tradizione di bellezza del capoluogo. E più recentemente, è stato Gabriele Calà a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando ancora una volta che la Sicilia e Catania in particolare, sono una fucina di talenti.