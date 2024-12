Natale, un italiano su due è pronto a riciclare i regali

il caso

Secondo Confcooperative il risparmio complessivo sarà di 3,5 miliardi di euro

Gli italiani sono sempre più «riciclatori seriali» di regali. Una ricerca del Centro Studi di Confcooperative stima che una persona su due, circa 28 milioni di persone, ricicla a Natale i doni ricevuti e magari poco graditi. E c’è chi addirittura li rivende online. Il risparmio complessivamente raggiunge i 3,5 miliardi di euro, 100 milioni più dell’anno scorso e 200 più del Natale pre-pandemia.

«Si tratta di una vecchia abitudine – si spiega – che si è trasformata in una tendenza che va consolidandosi sempre di più negli ultimi anni. Nonostante l’aumento delle tredicesime che è stato costante: 45,7 miliardi del 2022, 49 miliardi nel 2024 e 51,3 quest’anno». Il riciclo di regali per Confcooperative diventa quindi «una tendenza quasi compulsiva dove si è sempre più portati a spendere per sè stessi che non per gli altri». A volte è per egoismo, altre per necessità, in un’Italia dove si indebolisce il ceto medio e gli italiani in povertà sono circa 10 milioni.