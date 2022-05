"Donare di gusto #WeCareTogether": raccolta fondi Banco Alimentare per chi è in difficoltà

Quattro piazze in Sicilia ospiteranno sabato e domenica prossimi la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Donare di gusto #WeCareTogether" che il Banco Alimentare organizza in 18 regioni italiane per raccogliere fondi per distribuire alimenti alle strutture caritative convenzionate pari a 3.000.000 di pasti. Sono piazza Caio Duilio a Milazzo (Messina) e piazza Arcoleo a Giarre il 28 maggio, piazza Università a Catania il 28 e il 29, e piazza Duomo a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 29 maggio "In questi anni così difficili Banco Alimentare non si è mai fermato e ha continuato la sua opera quotidiana di recupero e distribuzione di alimenti - afferma il presidente della Fondazione, Giovanni Bruno - per sostenere le strutture caritative convenzionate nel rispondere alle richieste di aiuto delle persone in difficoltà.

La crisi internazionale in atto - aggiunge - sta infliggendo un altro colpo a un’economia che stava già affrontando problemi persistenti nelle catene di approvvigionamento e un rapido aumento dell’inflazione. Non possiamo dunque escludere un ulteriore significativo aumento della povertà nel nostro Paese. Per questo siamo di nuovo in piazza dopo il biennio di pandemia per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della nostra attività e ci auguriamo che tanti scelgano di sostenerci dando anche un piccolo contributo».



