22/02/2022, il giorno palindromo tra curiosità e superstizione

Oggi è il 22/02/2022, un giorno palindromo, ovvero una data che si può leggere da destra a sinistra o da sinistra a destra, indifferentemente. Palindromo viene dal greco palindromos "che corre indietro, ritorna'" ed è detto di frase, verso, parola o cifra che possono essere lette sia da sinistra che da destra (per esempio, “ingegni”).

Pubblicità

Sebbene siano tanti gli appuntamenti storici in date palindromiche (che generalmente scatenano i superstiziosi di tutto il mondo), questi giorni sono più una curiosità che altro. Ce ne sono di particolari come la medievale, 11/11/1111 e tutte quelle che sono ripetizione di due cifre soltanto come il 12/12/2121 e lo 01/01/1010 che sembra un codice binario. Chi arriverà fino agli anni Novanta del secolo attuale vedrà la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092. In questo secolo è già successo altre volte: per due anni consecutivi, a cominciare dal 10/02/2001 e dal 20/02/2002; poi ancora con 01/02/2010, 11/02/2011, 21/02/2012, 02/02/2020 e con 12/02/2021. Un’altra data del genere, in questo secolo, capiterà altre 21 volte fino al 2092, nei successivi cento anni si verificherà 30 volte (l’ultima sarà quella 29/12/2192); dopo bisognerà attendere il 10 marzo del terzo millennio (10/03/3001).

Sui social è già di tendenza con gli hashtag: #22febbraio, #palindrome, #palindromeday, #palindromo.

Un'ultima curiosità: la più lunga parola palindromica (leggibile sia da sinistra verso destra sia viceversa) conosciuta è saippuakivikauppias (19 lettere), termine finnico per indicare un venditore di liscivia. Antico esempio di frase palindromica è il verso latino "In girum imus nocte et consumimur igni'" (Andiamo in giro di notte e ci bruciamo al fuoco), di 32 lettere in questa versione ma conosciuto anche in forma ulteriormente allungata da un ecce inserito al centro della frase.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA