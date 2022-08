A Taormina il gigayacht Infinity: 117 metri di lusso, confort e tecnologia

Avvistata nella baia di Villagonia una delle imbarcazioni più lussuose del mondo. A riconoscerla è stato il noto tour operator taorminese, Nicola Salerno. "Vederla da vicino è magnifica - ha commentato Salerno - espressione del lusso estremo". La proprietà di "Infinity", questo il nome del panfilo è, appunto di Eric Smidt, 62 anni, uomo d'affari americano, il cui patrimonio è stato quantificato in 4 milioni di dollari. È presidente e CEO di Harbour Freight Tools, che gestisce oltre 1.300 negozi di ferramenta al dettaglio in 48 stati e ha generato entrate per circa 6,5 ​​miliardi di dollari secondo un rapporto del Los Angeles Business Journal dell'agosto 2021.

Il gigayacht Infinity, imbarcazione di 117 metri, costata 150 milioni di dollari, precedentemente era conosciuto con il nome di progetto Y719. Si tratta del motoryacht più grande costruito da Oceanco nei Paesi Bassi. Rigide clausole di non divulgazione hanno permesso di conoscere ben poco di questo yacht. Il suo record tuttavia è temporaneo, poiché entro l’anno è in programma la consegna del progetto Y721, superyacht a vela di 127 metri, commissionato dal patron di Amazon, Jeff Bezos.

Le linee esterne di Infinity sono state disegnate da Espen Øino International, mentre Sinot Yacht Architecture & Design insieme a David Kleinberg Design Associates hanno curato gli interni dallo stile contemporaneo.

Articolato su sette ponti, Infinity permette di accogliere a bordo fino a 16 ospiti e dispone di eleganti spazi interni ed esterni, che comprendono anche un’ampia area benessere con spa, sauna, palestra e studio yoga.

Aree equipaggio, sistemi meccanici e tecnologia, insieme a un livello di comfort senza precedenti soprattutto per quanto riguarda rumorosità e vibrazioni, fanno di Infinity uno degli yacht più all'avanguardia.

