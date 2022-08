Capelli rossi di tutta Italia unitevi: a Tre Fontane il Red Head Sicily

Il festival dei rossi naturali "Red Head Sicily" si gemella con il «Redhead Days» nei Paesi Bassi. È questa la novità della quarta edizione del raduno delle persone coi capelli e le barbe rossi naturali, l’unico del Sud Italia, che quest’anno in Sicilia si svolgerà sabato 27 agosto nel lido Monnalisa beach della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara.

Pubblicità

I due festival - uno in Sicilia e l’altro nei Paesi Bassi - si svolgeranno in concomitanza di data e, per la prima volta, i rossi del Nord Europa e quelli siciliani potranno incontrarsi, seppur virtualmente, in un collegamento video che si svolgerà a partire dalle 15 di sabato 27.

L'incontro tra le due comunità, a distanza di quasi 2.000 chilometri, avverrà grazie all’accordo di amicizia tra gli organizzatori del Red Head Sicily (Enrico Malato, Max Firreri e Filippo Peralta) e Bart Rouwenhorst, direttore artistico del Festival Redhead Days che ogni anno nei Paesi Bassi raduna migliaia di rossi del Nord Europa.

«Da Tre Fontane mostreremo ai nostri amici dell’Olanda il mare e la magnifica spiaggia a misura di bambini, premiata anche quest’anno con la bandiera verde dell’Associazione nazionale pediatri - spiega Enrico Malato, vice presidente del Red Head Sicily - e questo grazie alla piena collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa, che sostiene il nostro progetto. L’obiettivo sarà quello, per il prossimo anno, di far venire i rossi del Nord Europa qui, per godersi mare e divertimento in occasione del nostro evento».

Dopo tre edizioni a Favignana e Marsala, quest’anno a Tre Fontane il festival (l'unico del genere nel Sud Italia) si svolgerà a partire dalle 10 e sino alle 20. Testimonial dell’evento sarà l’attore Fabrizio Bracconeri. Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti due momenti di gioco sulla spiaggia (alle ore 11,30 e nel pomeriggio alle 17,30) e l’animazione con la diretta di Radio Azimut Network. Durante la giornata si svolgeranno diversi shooting fotografici. Alle 18,45 aperiRed con musica.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA