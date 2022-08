Danilo Malerba, lentinese non vedente, è il più bugiardo d'Italia

"Con il mio amico Alfio la domenica andiamo sempre al cinema 4D e ci sono sempre i film con la realtà aumentata, ci sono i dinosauri che escono dallo schermo"

E’ un lentinese non vedente il più bugiardo d’Italia, Danilo Malerba. E’ salito sul palco del "Campionato" di Le Piastre (in provincia di Pistoia) per raccontare la sua bugia, che ha dedicato al Cinema 4D, quello con effetti specialissimi che si vivono direttamente. "Con il mio amico Alfio la domenica andiamo sempre al cinema 4D e ci sono sempre i film con la realtà aumentata, ci sono i dinosauri che escono dallo schermo". Ha raccontato così bene la sua esperienza inventata, con le botte prese per "Fight club" e la scelta di non andare a vedere "Salvate il soldato Ryan" per non rischiare troppo sottolineando che ai film di guerra preferisce il Braille, da aver convinto i dieci giurati che lo hanno proclamato il più "Bugiardo d’Italia" per il 2022.

"Le bugie hanno le gambe corte e ti tornano sempre addosso, però ogni tanto sognare, avere un po' di fantasia fa sempre bene" ha raccontato in un servizio alla Tgr di Eleonora Mastromarino. Malerba è appassionato di vela e fa parte dell'Unione vela solidale per aiutare tanti altri disabili, un mezzo di inclusione.

