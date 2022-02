De Cecco consegna 20 tonnellate di pasta al Banco alimentare della Sicilia

A Catania arrivano 20 tonnellate di pasta De Cecco in beneficenza. Il Banco Alimentare della Sicilia (l'11 febbraio) ricevera un tir contenente 40mila pacchi di pasta come donazione relativa all’iniziativa benefica che De Cecco ha organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Pasta, lo scorso 25 ottobre. In quella data fu lanciata la sfida dei “like”: per ogni like ricevuto sui social dal video di Can Yaman “Faccio un bel piatto di spaghettoni, rigorosamente De Cecco” l’azienda abruzzese ha assunto l’impegno di consegnare un pacco di pasta al Banco Alimentare, la Onlus italiana che si occupa della raccolta di generi alimentari per i più indigenti. I like sono rapidamente

arrivati e sono aumentati sempre di più verso l’obiettivo stabilito. Dopo qualche settimana sono stati raggiunti quasi 500mila like e 1 milione e 200 mila visualizzazioni. E così l’azienda ha iniziato a consegnare il totale dei 500.000 pacchi di pasta alle varie sedi regionali del Banco alimentare. Ora è la volta della Sicilia. In una regione come la Trinacria dove la vocazione gastronomica e le sfaccettature delle ricette dei primi piatti sono straordinarie, condividere questo piacere con le persone meno fortunate rende ancora più grande il significato del connubio fra solidarietà ed eccellenza di prodotto.

Dal pastificio di Fara San Martino, nel cuore del geoparco della Majella in Abruzzo, patrimonio dell’umanità UNESCO, stanno via via venendo consegnati in totale 250.000 chilogrammi di pasta, che corrispondono a circa 3 milioni di piatti di pasta a disposizione degli enti caritatevoli che assistono i più bisognosi su tutto il territorio nazionale, che pare siano aumentati a dismisura tra l’anno scorso e quest’anno in concomitanza con l’emergenza Covid.

E’ possibile vedere on line sui canali social di De Cecco il video della prima consegna, partita qualche settimana fa da Fara San Martino alla volta di una delle sedi del Banco Alimentare. Una testimonianza importante di come nel giro di pochi giorni un impegno preso sul web si sia concretizzato in una attività che ha un impatto reale sulle vite di molti.

De Cecco ha voluto fortemente realizzare questa iniziativa benefica in occasione del World Pasta Day, una giornata nella quale l’Italia dei sapori, delle tradizioni, della cultura per il cibo di alta qualità, del rispetto delle tipicità, viene celebrata e riconosciuta in tutto il mondo. Del resto era De Cecco la pasta ufficiale di Casa Sanremo la scorsa settimana.

De Cecco ha una storia lunga oltre 135 anni: dal 1886 producono pasta con un metodo ormai inconfondibile (il metodo De Cecco) che non ha accettato compromessi: selezionano i migliori grani duri italiani e del resto del mondo, per qualità del glutine, contenuto proteico e caratteristiche organolettiche e li macinano nel molino storico di Fara San Martino per garantire una pasta tenace alla masticazione e dal gusto intenso anche grazie all’acqua fredda di montagna della Majella per preservare l’integrità del glutine ed ottenere una pasta sempre al dente. La pasta è trafilata al bronzo per trattenere al meglio i condimenti e - per finire - con la lenta essiccazione a bassa temperatura si preservano i profumi ed i sapori, come anche il colore naturale della semola. Da sempre la De Cecco continua a scegliere la lenta essiccazione a bassa temperatura applicando gli stessi principi del suo fondatore Filippo De Cecco, che oggi è annoverato dall’Enciclopedia Treccani quale inventore nel 1889 del sistema rivoluzionario di essiccazione ad aria calda.

