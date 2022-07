Marzamemi mai così bella, la sfilata di Dolce e Gabbana esalta l'incantevole borgo marinaro

Si è conclusa da poche ore la sfilata evento di alta moda Dolce e Gabbana a Marzamemi, lungo il molo San Francesco.

Dopo la sfilata donna che sabato sera ha incantato Siracusa, domenica è stata la volta del piccolo borgo di pescatori, scelto dai due stilisti per la sfilata, già fortunato scenario del film di Gabriele Salvatores, che è diventato set indiscusso per un evento che rimarrà unico nel suo genere e che sarà difficile da dimenticare.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto infatti la Sicilia per celebrare il decennale del loro brand, rendendo ancora una volta omaggio alla loro terra, luogo del cuore e costante fonte di ispirazione. Per l’occasione, i due stilisti hanno radunato la “famiglia” di D&G, monopolizzando l’intera isola di Ortigia per tutta la settimana.

Lunedì si tornerà poi Siracusa per l'evento di chiusura al Castello Maniace.

I due stilisti spiegano così la scelta di Siracusa: «Il centro cittadino, con la sua storia millenaria e la sua incomparabile bellezza, e i luoghi più caratteristici del territorio come Fontane Bianche e Marzamemi, conservano ancora oggi quella cultura, quello stile e quelle tradizioni autenticamente siciliane che da sempre alimentano la nostra creatività e trovano nuova vita nell’estetica Dolce&Gabbana. Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l’isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l’arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina, non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. E grazie alla nostra visione, tutti questi elementi continueranno a rifulgere nel sogno delle nostre creazioni sartoriali e dei nostri gioielli, divenendo il simbolo della grande bellezza».

Una vera e propria parata di star ha illuminato e incantato migliaia di turisti, giunti da tutto il mondo per l'occasione. Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel, le attrici Sharon Stone, Heidi Klum, Emma Roberts, Drew Barrymore ed Helen Mirren, l’imprenditrice Kris Jenner, madre di Kim Kardashian. E poi ancora, la cantante Mariah Carey, ospite più attesa e celebrata durante questi giorni, e Kitty Spencer, modella e nipote di Lady Diana, e il regista premio Oscar Peppuccio Tornatore.

Molti di loro sono arrivati sul posto a bordo dei tipici carretti siciliani, sfilando per le vie principali di Marzamemi. Ad aprire la via, sono stati donne e uomini vestiti con i tipici abiti siciliani che suonavano il tamburello accompagnati dalla banda musicale a seguito. Ovviamente, tutti loro indossavano abiti appositamente realizzati dagli stilisti. La sfilata si è quindi trasformata in una vera festa di paese con tanto di banda musicale.

Luci, scenografie e spettacoli, la coloratissima Marzamemi non era mai stata più bella. Il tutto è stato reso ancora più magico e suggestivo dal tramonto mozzafiato, sul cui sfondo è andata in scena la sfilata uomo, durata un'ora e trasmessa in diretta dalla pagina Instagram della Maison, dove è stata seguita da più di 12 mila spettatori.

Presentati decine di abiti spettacolari, alcuni più leggeri e semplici, altri interamente ricamati a mano e straordinariamente luccicanti, grazie anche alla presenza di numerosi gioielli in "pietra dura", indossati dai modelli. Seguendo lo stile tipico Dolce e Gabbana, erano presenti abiti molto ricercati: oro, nero, giallo e arancio, con l'utilizzo di maschere di pietre preziose, che hanno reso tutto ancora più innovativo.

Ancora una volta, quindi, i due stilisti hanno fatto centro, rendendo la loro sfilata un evento unico nel suo genere, e tenendo gli occhi di tutto il mondo puntati sulle bellezze e i colori della Sicilia.

