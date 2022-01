Dolce&Gabbana mettono al bando le pellicce animali dalle loro collezioni

La decisione era già stata annunciata prima della sfilata della linea uomo, ma ora è ufficiale: «Dolce&Gabbana - si legge in una nota della maison - ha scelto di dismettere l’uso della pelliccia animale in tutte le sue Collezioni a partire dal 2022».

Esattamente come detto poche settimane fa, la maison continuerà comunque ad avvalersi della maestria dei pellicciai italiani: «Nell’ottica di preservare il lavoro e la professionalità dei maestri pellicciai, depositari di conoscenze e abilità specifiche dal valore aggiunto irrinunciabile, Dolce&Gabbana continuerà a collaborare con questi artigiani nella realizzazione di capi e accessori in eco-pelliccia, un’alternativa sostenibile, faux fur, che ricorre all’uso di materiali riciclati e riciclabili».

La nuova politica - spiega ancora la maison - «è supportata dalla Humane Society of the United States e dalla Humane Society International, in conformità con le indicazioni della Fur Free Alliance».

«Dolce&Gabbana - spiega Fedele Usai, Group Communication & Marketing Officer di D&G - sta lavorando a un futuro più sostenibile, nel quale l’uso della pelliccia animale non può essere contemplato. L’intero sistema moda ha una responsabilità sociale importante che deve essere promossa e incoraggiata: integreremo nelle nostre Collezioni materiali innovativi e processi di produzione rispettosi dell’ambiente, salvaguardando allo stesso tempo i posti di lavoro e le professionalità che rischiavano di estinguersi».



