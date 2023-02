E tra i vestiti di Carnevale c'è anche l'abito "Pensati libera" di Chiara Ferragni

A postarlo nelle sue stories su Instagram è la stessa Chiara Ferragni. Il primo abito con cui è scesa dalle scale del palco del Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice, è stato subito riprodotto per una bimba come vestito di Carnevale. Quello indossato dall'influencer era un abito lungo, nero, scollato di Dior, completato da una stola bianca con la scritta "Pensati libera": uno dei tanti messaggi a sostegno delle donne che la Ferragni ha voluto lanciare, attraverso i suoi look, nelle due serate che ha condotto insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi.

Pubblicità

Il vestito, che sui social è stato protagonista di tanti meme per via di quella scritta, in questi giorni è stato "copiato" e indossato da una bimbetta la cui mamma, evidentemente, lo ha preferito ai "grandi classici" scelti per le bambine, molte delle quali indossano abiti di principesse e di altri personaggi dei cartoni animati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA