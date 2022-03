Festa della Donna, perché si festeggia proprio l'8 marzo? No, l'incendio della fabbrica non c'entra

L'8 marzo come si sa si celebra la la Giornata internazionale della donna. Si tratta di una giornata simbolo, il cui obiettivo è anche quello di riflettere sulle discriminazioni che ancora oggi colpiscono le donne. La Giornata dedicata alla donna è stata ufficializzata nel 1977 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma di questione femminile, nei suoi aspetti sociali ed economici, si cominciò a discutere durante il Congresso della Seconda Internazione Socialista a Stoccarda nel 1907 dove fu votata una risoluzione in cui ci si impegnava e lottare per ottenere il suffraggio universale. Nel maggio del 1908 che si cominciò a ipotizzare un Women's day, da quando cioè Corinne Brown, presiedette a una conferenza domenicale socialista a Chicago a cui tutte le donne erano state invitate. È però nel febbraio del 1909 che, negli Stati Uniti, nasce l'idea di una giornata internazionale della donna, su iniziativa del Partito Socialista Americano. La data dell’8 marzo venne approvata durante la Seconda Conferenza delle donne comuniste, tenutasi a Mosca nel 1921 per ricordare la manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo, che ebbe luogo appunto l'8 marzo del 1917. Dovranno passare altri 56 anni, nel 1977, perché l’Onu ufficializzasse la Giornata Mondiale della Donna con una risoluzione tramite la quale propose a ogni Paese di istituire un giorno all'anno. Molti Paesi scelsero proprio l'8 marzo per celebrare la Festa delle donna.

Come otto marzo si fa spesso riferimento ad un episodio ritenuto un falso storico: l'incendio della fabbrica Triangle, avvenuto a New York il 25 marzo del 1911 in cui persero la vita 123 donne. Un evento che scosse molto l’opinione pubblica e dal quale nacquero leggti severissime sulla sicurezza sul lavoro. Ma la Giornata della donna non trae spuntò da questo episodio e probabilmente, in piena Guerra Fredda, servì ad evitare il “collegamento” l’8 marzo ad una iniziativa adottava a Mosca. Nel dopoguerra cominciarono così a circolare false voci, secondo le quali, l'8 marzo, avrebbe ricordato la morte di centinaia di operaie nel rogo di un'inesistente fabbrica di camicie Cotton, avvenuto nel 1908 a New York, facendo forse confusione proprio con l'incendio della Triangle del 1911.

