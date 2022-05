Festa S3 per i piccoli volleisti di Federvolley al Banco Alimentare

Diffondere la cultura della donazione tra le fasce più giovani del movimento pallavolistico. Incentivare la solidarietà tra le famiglie, cuore pulsante della società odierna ancora impelagata nei timori della pandemia da Sars-Cov-2 e, oggi purtroppo, anche della guerra. Sono questi gli obiettivi di punta che hanno animato il protocollo d’intesa firmato tra il Banco Alimentare della Sicilia ODV presieduta da Pietro Maugeri, e la Federvolley catanese il cui presidente è Maurizio Ragusa.

Pubblicità

I due enti lavoreranno in sinergia per un anno per promuovere, anche attraverso campagne di sensibilizzazione ad hoc, la cultura contro lo spreco alimentare negli adolescenti che vivono lo sport vicino alla Federvolley.

Gli appuntamenti di sensibilizzazione iniziano da subito. Il primo è in programma il prossimo 15 maggio con una Giornata dedicata al Volley dei bambini, la Festa S3, rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni di età.

“Considero importantissimo questo connubio tra sport e solidarietà - commentaPietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV - che si concretizza in un momento complicato per tutti e in cui le parole odio e guerra vanno per la maggiore. Mettere insieme sport e solidarietà sono gesti che pacificano. Abbiamo bisogno che i nostri ragazzi guardino modelli positivi – continua Maugeri - e lo sport è certamente una strada privilegiata in cui è possibile far crescere i valori del dono e della solidarietà. Valori che intendiamo celebrare con l’evento di giorno 15”.

Per la Festa S3 saranno allestiti - nel piazzale delMAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia Scpa) antistante la sede del Banco Alimentare, in via Passo del Fico a Catania - una decina di campi da volley che saranno a disposizione dei bambini dalle 9:30 alle 12:30. La Federvolley ha invitato le federazioni e c’è tempo fino al 12 maggio per iscrivere inviando una mail asegreteria@fipavcatania.it

I piccoli sportivi effettueranno una raccolta solidale di beni alimentari che verranno donati, tramite le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare, a famiglie in stato di disagio. Il MAAS, per incentivare i piccoli atleti a seguire una corretta alimentazione, offrirà una gustosa merenda a base di frutta.

“Sono rimasto particolarmente colpito - spiegaMaurizio Ragusa, presidente della Federvolley catanese - dalla forza interiore che anima i volontari del Banco Alimentare della Sicilia. Uno spirito di solidarietà che costituisce un valore aggiunto in un momento storico così difficile per l’emergenza sanitaria e per la guerra in Ucraina. È importante fare qualcosa adesso e crediamo che questa collaborazione sia la strada giusta: domenica prossima verranno montati i campi da volley nel piazzale del Banco per far giocare i bambini e alla fine della giornata procederemo alla raccolta di beni di prima necessità e li doneremo ai volontari”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA