In viaggio per il rally più epico del Sudamerica con Fay Archive e Ronnie Kessel: ecco la 4 Ganci Limited Edition

Nata dalla collaborazione tra il team Fay Archive, di cui è direttore creativo Alessandro Squarzi, e il pilota e imprenditore svizzero Ronnie Kessel, la nuova giacca 4 Ganci, studiata per l’avventura, è stata collaudata dallo stesso Kessel in Sud America nella gara a bordo della sua “classic” Ford Mustang Shelby dell’impegnativo rally Lima-Capo Horn che si è svolto tra novembre e dicembre 2022.

«La spettacolare scalata nell'entroterra delle Ande da Paracas ad Ayacucho è stata un viaggio epico attraverso spettacolari paesaggi di montagna su buone strade. Passando per il lago Pacococha (situato a 4.562 m) abbiamo raggiunto uno dei punti più alti raggiungibili in auto al mondo», afferma il pilota gentleman e figlio d’arte, suo padre Loris Kessel è stato pilota di F1 nel mondiale del 1976, anno “ruggente” che ha visto l’epica sfida tra James Hunt e Niki Lauda.

Un percorso di diecimila chilometri tra strade sterrate, altitudini estreme, spiagge e deserti che ha portato i partecipanti dalla capitale peruviana fino a Ushuaïa, nella Terra del Fuoco.

La giacca Limited Edition, prodotta in soli 70 pezzi numerati, è protetta da un guscio esterno in canvas di cotone 100% dalla resinatura water-repellent, e imbottita con ovatta termica, ed è rifinita da un collo misto lana effetto montone e dai classici inserti in crosta naturale che caratterizzano i prodotti di Fay Archive sulle tasche e sul limitare dei polsi.





