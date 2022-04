La Pasqua solidale della concessionaria Fata e dell'azienda Pistì: doni ai piccoli ospiti della cooperativa Arzilla

Per una Pasqua solidale ancora più dolce e colorata quest'anno FATA, unica Concessionaria ufficiale AUDI di Catania e Messina, e PISTI’, nota azienda di alta pasticceria siciliana sita a Bronte, hanno scelto di donare un sorriso ai giovani ospiti della Cooperativa Sociale Arzilla di Messina.

La Cooperativa Sociale Arzilla propone un servizio socio-educativo per minori privi temporaneamente di un ambiente familiare tutelante. La Cooperativa offre ai bambini e agli adolescenti un contesto protettivo in grado di sostenere un percorso di crescita affettivo, cognitivo e socio-culturale.

I minori vengono affidati alla Comunità Arzilla dalle Autorità preposte a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. La Cooperativa, oggi, accoglie i minori in uno spazio ospitale e attrezzato in cui condividere giochi e attività proprie di una vita quotidiana.

Grazie all’iniziativa volta al “social responsability” FATA e Pistì hanno reso più dolce e colorata la Santa Pasqua donando le deliziose Colombe pasquali Pistì, uniche per gusto, dolcezza e qualità.

Le iniziative di beneficienza e solidarietà non si fermano neanche in tempi di Covid. Grazie, infatti, alla collaborazione tra FATA e Pistì è stato possibile donare un sorriso ai minori presenti in comunità, segno tangibile di vicinanza delle nostre realtà aziendali che hanno a cuore i progetti socialmente responsabili.

