La Sicilia è la seconda regione d'Italia per emigrazione

La Sicilia è la seconda regione d’Italia, dopo la Campania, per perdita di popolazione. E' quanto emerge dal rapporto dell’Istat sulle migrazioni. Nell’Isola le cancellazioni rappresentano il 24% del totale del Mezzogiorno, in Campania il tasso è al 29%. In termini relativi, rispetto alla popolazione residente, il tasso di emigrazione più elevato si ha in Calabria (oltre 7 residenti per 1.000). Tassi sopra il 6% si registrano per Basilicata e Molise. La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in termini assoluti, la Lombardia (27%) ma, in termini relativi, l'Emilia-Romagna è quella che li attrae di più (4 trasferimenti dal Mezzogiorno per 1.000 residenti nel Centro-nord).



