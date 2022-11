La super trisnonna Piera e la piccola Sofia: cinque donne, cinque generazioni e 88 anni di differenza

Una bella storia tutta sancataldese Piera e Sofia, in mezzo 88 anni e un primato di famiglia, dove proprio la famiglia è la parola d’ordine, nella sua vera essenza dai vincoli sanguigni, agli affetti, al fulcro della vita. Cinque generazioni viventi tutte insieme, quasi un secolo di storia, uno scatto fotografico a celebrare una giornata davvero speciale per una famiglia altrettanto speciale e un record difficilmente battibile, nel giorno del battesimo di Sofia.

Trisavola, bisnonna, nonna, mamma, figlia, in mezzo 88 anni e qualche piccolo primato, cinque generazioni di una linea di discendenza tutta la femminile. Una famiglia che parte dalla trisavola Piera Tirrito nata il 14 gennaio del 1934 che compirà 89 anni tra due mesi, la bisnonna Antonina Urso 67 anni, la nonna Cinzia Bio 50 anni, la mamma Martina Lipari 29 anni e la figlia Sofia Amico nata il 10 aprile del 2022, appena 7 mesi, con esperienze da tramandare e raccontare. Piera Tirrito la matriarca, mamma a 22 anni, è diventata nonna giovanissima a 39 anni, bisnonna a 59 anni e trisavola a 88 anni. In totale 3 figli, 6 nipoti, 8 pronipoti e 1 trisnipote.

Quella della famiglia Urso può essere considerata come una storia d’altri tempi. Piera Tirrito ha sposato Salvatore Urso, una vita insieme e scomparso 3 anni fa, da questa unione sono nati tre figli tra cui la primogenita Antonina, che a sua volta ha avuto la prima figlia Cinzia, quindi Martina e Sofia, tutte primogenite e donne. Tanta felicità e gioia all’interno della famiglia, che si è appena ritrovata per festeggiare il battesimo di Sofia, immortalando l’evento, con la bellissima foto delle 5 generazioni. Piera e Sofia, due facce della stessa medaglia, molto attive, allegre, piene di vita. Sofia con i suoi 7 mesi è la gioia di tutta la famiglia, la signora Piera è la base della famiglia. Ottima salute, vive da sola, svolge da sola tutte le faccende domestiche, per poi uscire andare dal dottore, in farmacia e svolgere i compiti giornalieri. Una vecchietta “giovane” dalle poche parole, ma che è un grande esempio per la propria famiglia. La trisavola Piera è la prima a prendere in braccio Sofia, giocandoci, in pratica le sta facendo rivivere una seconda giovinezza. Inutile dire che la super nonna è felicissima e molto orgogliosa, l’enciclopedia che ricorda tutti i nomi e tutte le date Una grande soddisfazione essere diventata nonna giovane a 39 anni e vedere da subito lo sviluppo di quello che sarà il futuro della propria famiglia. La memoria storica essendo la più longeva e titolare di un record fenomenale, irripetibile, la capostipite di cinque generazioni, tutte donne, divise da 88 anni. Quasi un secolo di vita, di tanti eventi e fatti storici, dalla seconda guerra mondiale alla pandemia, passando per la modernizzazione, la telefonia, la digitalizzazione, l’informatizzazione e lo sviluppo dei social.

