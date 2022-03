La Z di Zorro segno di ...Sicilia

Zorro, giù la maschera! Ora non ci sono più dubbi sulle origini sicule del famosissimo attore Disney, Guy Williams, al secolo Armando Joseph Catalano, che conobbe imperituro successo nei panni di Zorro, lo spadaccino mascherato che raddrizzava torti e castigava i cattivi, marchiandoli con la Zeta. Vestito di nero con cappello e mantello al vento, Zorro era l’alter ego di don Diego De La Veda, ricco possidente californiano, che quando la giustizia reclamava la sua presenza, indossava i panni dell’eroico fuorilegge perennemente inseguito dal goffo sergente Garcia.

Pubblicità

Da tempo si parlava delle origini sicule dei genitori di Guy Williams, nato a Fort George, New York, il 14 gennaio 1924 da Attilio Catalano e Clara Arcara, e adesso, grazie al certosino lavoro dello storico per passione Mario Liberto, giornalista esperto anche di arte culinaria, sono state comprovate con assoluta certezza le origini del padre. Attilio Catalano è nato infatti a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, cittadina già nota per avere dato i natali ai nonni di Frank Sinatra, personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, così come non ne ha bisogno Salvatore Lucania, meglio noto come Lucky Luciano, anche lui originario di Lercara Friddi.

“Se ne parlava da anni è vero –conferma Mario Liberto- ma solo da qualche giorno è venuto fuori, grazie ad una ricerca incrociata tra la documentazione presente nell’archivio parrocchiale del paese e quella presente presso dell’Ufficio anagrafe, che Attilio Catalano, padre di Guy Williams, il famoso Zorro, è nato a Lercara Friddi. Nel libro dei battesimi numero 26, che va dal 1892 al 1896, troviamo la dichiarazione dell’allora arciprete Giuseppe Marino che certifica: “Il 4 gennaio del 1894 alle ore quattro del mattino, da Giuseppe Catalano e Antonia Maggio è nato Attilio Catalano, testimoni: Napoleone e Nunzia Catalano. Da analoga documentazione annotata nell’anno 1894 n. 10 P.I.S. (Estratto di nascita) risulta che “Il giorno quattro del mese di gennaio dell’anno milleottocentonovantaquattro alle ore quattro e minuti zero in Lercara Friddi è nato Catalano Attilio, di sesso maschile”. Anche nei documenti di Ellis Island e dello stato civile di New York, si confermano i natali di Attilio Catalano e il suo trasferimento nel nuovo continente. Per anni si è creduto che le origini del famoso Zorro fossero di Messina, lo scrive anche Wikipedia.”

Anche il giornalista messinese Domenico Mazza dopo accurate ricerche genealogiche, a proposito delle origini messinesi di Williams, a partire da quelle del nonno commerciante di legname a Messina, scrive che sono totalmente prive di fondamento. Le origini messinesi ci sarebbero, insomma, ma brancolano nel mistero. La madre di Guy Williams è Clara Arcara, nativa di Messina, che partì dalla città dello Stretto col fratello Oscar e la madre, Maria Zumbo, le cui origini messinesi non sono comprovate. Attilio Catalano era un agente assicurativo e desiderava che il figlio lo affiancasse nel lavoro, ma il giovane Armando aveva altre idee. Dopo la scuola pubblica e il diploma alla George Washington High School di New York, si iscrisse all’'Accademia Militare di Peekskill, ma abbandonò gli studi. Cominciò la carriera come modello professionista e, durante un servizio fotografico nel 1948, incontrò la modella Janice Cooper, che divenne sua moglie e dalla quale ebbe due figli, Steve e Toni. Dopo avere lavorato a Hollywood in ruoli minori nel cinema, rientrò a New York, ma nel 1957 ritornò a Hollywood; questo secondo passaggio sulla costa lo condusse alla lunga carriera sul piccolo schermo nel ruolo dell’'eroe spadaccino Zorro nella serie Disney che lo hanno consacrato all’immortalità.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA