Le dieci regole d'oro per l'influencer perfetto

Quali sono gli elementi del contratto di endorsement - che disciplina la relazione commerciale tra brand e influencer- e le clausole da contrattare in maniera specifica? In quali circostanze l’influencer si espone al rischio di pubblicità occulta? O, al contrario, come può tutelare il proprio marchio da contraffazioni e regolare il confine sottile tra libertà di espressione e iniziativa commerciale? Quali sono le qualità che il brand deve analizzare per individuare l’influencer «perfetto»? E quali la best practices derivate dalla pratica e dai case history già affrontati dal Giurì, dall’Antistrust e dai giudici?

A questi e altri interrogativi risponde il volume «Il diritto degli influencer .Regole e strumenti di tutela per il tuo business sui social», scritto da due avvocati impegnati sul campo come legali di fiducia di famosi influencer, Riccardo Lanzo e Massimo Giordano. Si tratta di una guida , scaricabile gratuitamente al link 42talent.it, con dieci regole d’oro per influencer e i brand commerciali che vogliamo utilizzare questo strumento.

Con un giro di affari di 280 milioni di euro e la creazione di 450mila posti di lavoro, l’influencer marketing è uno dei settori della digital economy con una crescita a due cifre (+15% tra 2020 e 2021), ma manca di una legislazione specifica. E nel contempo vede come protagonisti personaggi spesso digiuni di regole giuridiche, il cui eventuale errore può provocare una grave danno reputazionale al brand o a loro stessi.

Con la prefazione di Guido Scorza e la postfazione di Giuseppe Vaciago e Matteo Flora, partners di 42LF, il libro vuole essere una riposta alle tante questioni legali che l'influencer marketing propone e illustra, in maniera semplice ma esaustiva, le norme di base, quelle di settore, ma anche le linee guida e la best practices promosse dalle associazioni e invalse nel settore. Il capitolo Case History è un prezioso vademecum per «sventare» errori che possono compromettere sia la relazione contrattuale tra influencer e brand; sia la reputazione di entrambi. Il volume inaugura il progetto 42Talent, soluzioni legali per l’influencer marketing, una partnership tra 42LF - The Innovation Law Firm e IUS40- Studi Legali ed è anche utile per tutti i curiosi, che vogliano avvicinarsi a questo mondo «glamour» e di influencer marketing.

