Leonardo, tra realtà e fantasia: a soli dieci anni presenta il suo libro a Messina

Sembra sorprendente il fatto che un bambino di appena dieci anni sia già capace di scrivere un libro? Probabilmente la risposta è si.

Non sembra esserlo, però, per il piccolo Leonardo Lindia, che ha sorpreso tutti i presenti durante la presentazione del suo piccolo capolavoro, aggiungendo stupore con la sua esuberanza al microfono, le sue risposte puntuali e sempre appropriate, la sua leggera ironia.

Si è svolta ieri al circolo del Tennis e della Vela, la presentazione del suo libro d’esordio, “Viaggio nell’Antica Grecia”.

Il viaggio nell’Antica Grecia è un viaggio che, da sempre, tutti noi sogniamo di fare, che è entrato nelle nostre fantasie fin da bambini, senza mai abbandonarci. Fantasie che Leonardo ha voluto condividere in una storia dove è protagonista con i suoi compagni di classe, in prima fila ad ascoltarlo e sostenerlo insieme alle insegnanti che ha ringraziato per averlo aiutato ad amare i “miti”.

Ma un “mito” è stato ieri questo giovanissimo scrittore, forse il più piccolo d’Italia, che con la sua scrittura veloce ci accompagna, complice una moneta, in un mondo fatto di acropoli e dee che realizzano desideri.

Settanta pagine edite da "Edas", estremamente scorrevoli, si leggono tutte d'un fiato, una storia che cattura immediatamente, non solo i bambini ma anche i più grandi che non hanno dimenticato di esserlo stati.

A presentare la serata è stato il conduttore radiofonico Alfredo Reni, accompagnato dall’editrice Mimma Vicidomini che ha creduto subito in questo progetto e lo ha reso possibile, il presidente del Circolo del Tennis e della Vela che ha ospitato la presentazione, Antonio Barbera e soprattutto il famoso fumettista Lelio Bonaccorso, autore della copertina del libro, che non è voluto mancare al “debutto” di Leo perché “i talenti vanno coltivati e aiutati”.

“Essere qui accanto a lui è un modo per essere accanto a tutti coloro che da questa città se ne devono andare per realizzare i proprio sogni – ha detto Bonaccorso – è un modo per creare le condizioni affinché anche qui si possa scegliere di restare senza rinunciare a un pezzo di sé, alle proprie vocazioni, alle proprie attitudini”.

Durante la presentazione è intervenuto anche il sociologo Francesco Pira, esperto di comunicazione. “In un mondo dove a questa età i ragazzi si intontiscono già sui social – ha detto Pira – ascoltare il piccolo Leo che parla del suo libro usando congiuntivi meglio di qualche politico è un segnale di speranza per tutti noi, da sostenere ed emulare”.

L'evento si è concluso in dolcezza, con la torta del Pastry Chef, Ambasciatore del Gusto, Lillo Freni ispirata alla storia del libro che è già disponibile in tutte le librerie di Messina.

