Levante a Palermo con "La Sicilia" sotto braccio

"Sono venuta a lasciarmi ispirare" scrive su Instagram Levante a Palermo, e in Sicilia, per alcuni giorni. Minigonna rosa a scoprire le lunghe gambe e camicia verde per un look un po' retro, la brava e amata cantautrice sicula sfoggia sottobraccio proprio il nostro giornale, "La Sicilia"! Grazie, Levante! E' bello sapere che ci leggi, siamo felici che porti con te il nostro quotidiano!

Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, 34 anni, di Palagonia, è diventata mamma da poco: lo scorso 13 febbraio è nata Alma Futura. Il papà è Pietro Palumbo, avvocato siciliano, bellissimo e con occhi azzurri, da circa due anni al fianco della cantante.

