Magic Johnson visita a Fiumefreddo la location del Padrino: «Ho la pelle d'oca»

“Oggi è stato estremamente speciale! Ero entusiasta oltre ogni immaginazione di aver potuto visitare la villa in cui è stato girato il più grande film di tutti i tempi e il mio preferito di tutti i tempi, il Padrino! Il Castello degli Schiavi". Così ha twittato Earvin Magic Johnson, leggendario campione di basket NBA, commentando la visita al Castello degli Schiavi di Fiumefreddo, location scelta da Francis Ford Coppola come set del film «Il Padrino».

In Italia dall’inizio di agosto, l'ex cestista Magic Johnson e la moglie Cookie hanno visitato Porto Cervo, Capri, Nerano (Napoli) e poi in Sicilia: Cefalù e, per l’appunto, a Fiumefreddo al Castello degli Schiavi.

“Ho avuto la pelle d’oca, ero così emozionato e mi sono divertito a rievocare alcune scene del film. Io e Cookie vogliamo inviare un enorme grazie al proprietario Barone Franco Platania! Non permette più visite della proprietà, quindi è stato speciale che abbia permesso a me e Cookie di venire a vedere tutte le belle opere d’arte, artefatti e antiquariato! È più di un semplice set per il Padrino, all’interno ci sono delle bellissime opere d’arte e dipinti che risalgono al 1800! È stata una giornata fantastica e un’esperienza di tutta la vita!”

