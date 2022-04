Nel Quadrilatero della Moda la nuova boutique Rolex

Nello storico palazzo di via Montenapoleone 24 a Milano, Pisa Orologeria presenta la nuova boutique Rolex. Riapre quindi, nel Quadrilatero della moda, quello che ormai è un punto di riferimento per gli appassionati di alta orologeria.

“Rolex è uno dei partner più longevi della nostra Azienda, che da oltre 70 anni è ambasciatrice del Marchio nella città di Milano”, afferma Chiara Pisa, Amministratore Delegato di Pisa Orologeria. “Il restyling della Boutique di Via Montenapoleone 24 rappresenta un altro passo in avanti in un percorso iniziato nel 2008 con l’apertura della prima Boutique Rolex in Italia: dopo 13 anni di intenso lavoro nel cuore del Quadrilatero della moda, gli ottimi risultati ci hanno motivato ulteriormente a rinnovare la cornice ideale per celebrare il carattere intramontabile e la perfezione degli orologi Rolex”. La boutique, che si estende su una superficie di 300 m2, si sviluppa armoniosamente su tre livelli dedicati rispettivamente alla vendita e al servizio assistenza, oltre alla terrazza e al piano interrato. Il visitatore potrà così avvicinarsi al brand in una cornice elegante, esclusiva, incontrando competenza, professionalità, discrezione.

La scelta più importante nel progetto di restyling è stata quella di mantenere la grande scala curva, con la sua importante presenza, che collega tutti i piani della Boutique, donandole una connotazione ancora più iconica cambiandone completamente l’aspetto. È stata infatti rivestita e impreziosita con dei pannelli dorati in vernice metallica, mentre al suo centro, avvolta dalla forma curva, una panca in velluto invita gli ospiti a una piacevole sosta.

Concepito come uno spazio fluido, l’ambiente al piano terra arredato con un banco dedicato alla reception e uno tondo, adibito alla vendita, offre ai visitatori la possibilità di poter agevolmente ammirare gli orologi disposti nelle teche, sui tavoli e sulle pareti. Per questo piano così accogliente, ispirato al concetto di piazza, si è scelto di utilizzare il travertino come materiale per il pavimento e per la parete principale, sulla quale il motivo con scanalature lavorato artigianalmente ricorda il classico decoro della lunetta Rolex, segno distintivo dei suoi segnatempo. La parete dietro alla scala è composta da listelli in noce alternati da specchi color bronzo. Salendo al primo piano si giunge a uno spazio le cui pareti continuano a reiterare il gioco di opacità e riflessi grazie all’utilizzo della geometria di listelli e specchi che ne esaltano la profondità. Mediante la scala o il suggestivo ascensore vetrato da cui ammirare il giardino verticale, già progettato dal paesaggista francese Patrick Blanc, e dopo aver superato il laboratorio a vista al secondo piano, si giunge in terrazza: uno spazio aperto, dove possono accomodarsi anche i clienti, protetto da una nuova tettoia composta da lastre di alluminio con finitura dorata su cui due lucernai tondi danno vita a sorgenti di luce naturale.



